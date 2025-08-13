Инициатива PURL. Германия профинансирует новый пакет военной помощи Украине
Инициатива PURL. Германия профинансирует новый пакет военной помощи Украине

Германия оплатит пакет военной помощи Украины на сумму 500 млн долл. в рамках инициативы НАТО «Перечень приоритетных потребностей для Украины» (PURL).

  • Германия выделяет 500 млн долл на военную помощь Украине по инициативе НАТО PURL.
  • Этот пакет помощи поможет Украине оградиться от российской агрессии и укрепить свою обороноспособность.

Германия профинансирует новый пакет военной помощи Украине

Германия 13 августа объявила, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов на сумму 500 млн долл. для Украины, поставляемых из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это как яркую демонстрацию неизменной приверженности Германии обороне Украины.

Этот пакет поможет Украине оградиться от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление еще раз подчеркивает его обязательство помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Напомним, 14 июля президент СЩА Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявили о достижении соглашения по закупке странами Альянса американского оружия. Договоренность предусматривает передачу Украине военной помощи в миллиарды долларов США.

Инициатива PURL — это новый механизм, сосредоточенный на поставке Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он дает возможность странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил 4 августа, что Нидерланды передадут Украине пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который вошли комплектующие и ракеты в американскую систему противовоздушной обороны Patriot.

5 августа союзники по НАТО — Дания, Норвегия и Швеция — также объявили о выделении 500 млн долл на пакет военной помощи для Украины в рамках инициативы PURL.

