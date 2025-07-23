Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы — какие шаги планируются

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это часть усилий руководящей коалиции по быстрому превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.
Главные тезисы
- Утвержденный законопроект направлен на ускорение военного планирования и закупок в Германии.
- Германия планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году в ответ на растущую угрозу и события в Украине.
- Изменения в законе касаются смягчения требований к проведению тендеров, радиолокационных систем, экологических стандартов и защиты военных аэропортов.
Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы
Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Большие контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.
Он также содержит изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.
Экологические стандарты также будут смягчены — например, при строительстве военных казарм.
Законопроект также предусматривает лучшую защиту военных аэропортов. В частности, будет запрещено строительство вблизи радиолокационных станций управления воздушным движением.
Закон имеет срок действия до 2035 года.
Этот шаг позволил Берлину увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году — резкий рост по сравнению с квотой НАТО в 2%, которую он выполнил в 2024 году впервые за три десятилетия.
Историческое изменение политики после многих лет пренебрежения вооруженными силами было спровоцировано полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года. Оно ускорилось на фоне того, что Владимир Путин стал рассматриваться как растущая угроза восточному флангу НАТО.
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