Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы — какие шаги планируются
Категория
Мир
Дата публикации

Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы — какие шаги планируются

Бундесвер
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Источник:  Bloomberg

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это часть усилий руководящей коалиции по быстрому превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Главные тезисы

  • Утвержденный законопроект направлен на ускорение военного планирования и закупок в Германии.
  • Германия планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году в ответ на растущую угрозу и события в Украине.
  • Изменения в законе касаются смягчения требований к проведению тендеров, радиолокационных систем, экологических стандартов и защиты военных аэропортов.

Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы

С этим законопроектом мы снимаем много ограничений, которые мешали нам двигаться еще быстрее, заявил министр обороны Борис Писториус.

Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Большие контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.

Он также содержит изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.

Экологические стандарты также будут смягчены — например, при строительстве военных казарм.

Законопроект также предусматривает лучшую защиту военных аэропортов. В частности, будет запрещено строительство вблизи радиолокационных станций управления воздушным движением.

Закон имеет срок действия до 2035 года.

Ранее в этом году канцлер Фридрих Мерц ослабил конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону.

Этот шаг позволил Берлину увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году — резкий рост по сравнению с квотой НАТО в 2%, которую он выполнил в 2024 году впервые за три десятилетия.

Историческое изменение политики после многих лет пренебрежения вооруженными силами было спровоцировано полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года. Оно ускорилось на фоне того, что Владимир Путин стал рассматриваться как растущая угроза восточному флангу НАТО.

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