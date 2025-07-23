Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы — какие шаги планируются

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, призванный ускорить военное планирование и закупки. Это часть усилий руководящей коалиции по быстрому превращению Бундесвера в сильнейшую армию Европы.

Германия превратит Бундесвер в сильнейшую армию Европы

С этим законопроектом мы снимаем много ограничений, которые мешали нам двигаться еще быстрее, заявил министр обороны Борис Писториус. Поделиться

Согласно предлагаемому законопроекту, обязательные требования к проведению тендеров по оборонным контрактам будут смягчены или полностью отменены в особо срочных случаях. Большие контракты больше не будут нуждаться в дроблении на более мелкие тендеры.

Он также содержит изменения в закон о планировании, касающиеся радиолокационных систем противовоздушной обороны и военных аэродромов.

Экологические стандарты также будут смягчены — например, при строительстве военных казарм.

Законопроект также предусматривает лучшую защиту военных аэропортов. В частности, будет запрещено строительство вблизи радиолокационных станций управления воздушным движением.

Закон имеет срок действия до 2035 года.

Ранее в этом году канцлер Фридрих Мерц ослабил конституционно закрепленные лимиты госдолга, чтобы обеспечить более высокие расходы на оборону. Поделиться

Этот шаг позволил Берлину увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году — резкий рост по сравнению с квотой НАТО в 2%, которую он выполнил в 2024 году впервые за три десятилетия.