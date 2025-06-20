В Бундесвере назвали Россию "экзистенциальной угрозой" — о чем идет речь

Немецкий Бундесвер разработал стратегический документ для внутреннего использования, в котором Россия названа "экзистенциальной угрозой". Военные отмечают опасность со стороны РФ как для Германии, так и для Европы в целом.

В Бундесвере назвали Россию "экзистенциальной угрозой"

Программный документ, разрабатывавшийся в течение полутора лет для создания концептуальной основы развития Бундесвера, определяет Россию как угрозу.

В частности, там отмечено, что Россия в последние годы целенаправленно переориентировала абсолютно всю государственную и экономическую структуру на большую войну против НАТО.

Россияне активно модернизируют свою армию, используя опыт войны в Украине. В 2026 году русская армия может насчитывать уже 1,5 миллиона единиц живой силы. Кремль также мобилизует промышленность и власть, чтобы к концу десятилетия быть максимально готовым к крупномасштабному конфликту против Альянса.

В документе также подчеркивается, что время на подготовку уходит: Германия должна значительно расширить военные и гражданские оборонные возможности. Это позволит в будущем уверенно противостоять российским попыткам вторжения. Поделиться

Не так давно Бундесвер подготовил еще один доклад, ключевым мнением которого было то, что власти РФ готовятся к масштабной войне против НАТО. У Германии есть всего несколько лет для подготовки.

С оценками Германии согласен президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что Россия может совершить новое нападение уже через несколько лет. Страны Балтии могут стать первоочередными мишенями России.

Начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами до 2029 года. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкой армии понадобится еще не менее 60 тысяч солдат.