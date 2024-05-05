Тайные онлайн-совещания немецкого Бундесвера оказались в открытом доступе — Die Zeit

Данные об онлайн-совещаниях Бундесвера, в частности тайные, были в свободном доступе в интернете в течение месяцев из-за проблемы с безопасностью программы для видеоконференций Webex.

Утечка онлайн-совещаний немецкого Бундесвера

Газета Die Zeit провела расследование и обнаружила пробел в безопасности Бундесвера и федерального правительства: в свободном доступе можно было видеть, кто приглашал людей на видеозвонок и когда, а также внутреннюю информацию звонка.

Издание пишет, что Бундесвер узнал этот пробел только из-за запросов для их расследования. Теперь система видеоконференций отключена от Интернета.

Бундесвер не может исключить, произошла ли утечка конфиденциальной информации неавторизованным сторонам из-за текущего пробела.

Газета обнаружила информацию о шести тысячах конференций, однако реальное количество совещаний, информацию о которых могли получить посторонние, могло быть гораздо больше. Однако подтверждений утечки тоже нет.

Программа для видеоконференций Webex, владельцем которой является американская Cisco, считается особенно безопасной.

Die Zeit удалось получить доступ к личным кабинетам для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, в том числе главы военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Гергарца. В то же время, эти кабинеты не были защищены паролями.

Спецслужбы РФ и доступ к совещаниям Бундесвера

Webex уже упоминался в скандале с утечкой российскими СМИ записи онлайн-совещания Бундесвера по ракетам Taurus.

В начале марта главная редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора офицеров Бундесвера в Телеграмме.

На записи чиновники обсуждали использование ракет Taurus и вопрос о том, могут ли эти крылатые ракеты уничтожить Крымский мост.

Минобороны ФРГ признало утечку разговора, не комментируя содержание. Утечку объяснили виной одного из участников, который присоединился к разговору из Сингапура через "незащищенный канал передачи данных", то есть мобильную связь или Wi-Fi.