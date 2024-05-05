Тайные онлайн-совещания немецкого Бундесвера оказались в открытом доступе — Die Zeit
Категория
Мир
Дата публикации

Тайные онлайн-совещания немецкого Бундесвера оказались в открытом доступе — Die Zeit

Германия
Read in English
Читати українською
Источник:  Die Zeit

Данные об онлайн-совещаниях Бундесвера, в частности тайные, были в свободном доступе в интернете в течение месяцев из-за проблемы с безопасностью программы для видеоконференций Webex.

Утечка онлайн-совещаний немецкого Бундесвера

Газета Die Zeit провела расследование и обнаружила пробел в безопасности Бундесвера и федерального правительства: в свободном доступе можно было видеть, кто приглашал людей на видеозвонок и когда, а также внутреннюю информацию звонка.

Издание пишет, что Бундесвер узнал этот пробел только из-за запросов для их расследования. Теперь система видеоконференций отключена от Интернета.

Бундесвер не может исключить, произошла ли утечка конфиденциальной информации неавторизованным сторонам из-за текущего пробела.

Газета обнаружила информацию о шести тысячах конференций, однако реальное количество совещаний, информацию о которых могли получить посторонние, могло быть гораздо больше. Однако подтверждений утечки тоже нет.

Программа для видеоконференций Webex, владельцем которой является американская Cisco, считается особенно безопасной.

Die Zeit удалось получить доступ к личным кабинетам для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, в том числе главы военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Гергарца. В то же время, эти кабинеты не были защищены паролями.

Спецслужбы РФ и доступ к совещаниям Бундесвера

Webex уже упоминался в скандале с утечкой российскими СМИ записи онлайн-совещания Бундесвера по ракетам Taurus.

В начале марта главная редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора офицеров Бундесвера в Телеграмме.

На записи чиновники обсуждали использование ракет Taurus и вопрос о том, могут ли эти крылатые ракеты уничтожить Крымский мост.

Минобороны ФРГ признало утечку разговора, не комментируя содержание. Утечку объяснили виной одного из участников, который присоединился к разговору из Сингапура через "незащищенный канал передачи данных", то есть мобильную связь или Wi-Fi.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Большая проблема. Шольц отреагировал на утечку разговора о Крымском мосту
Олаф Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора о Taurus
Ракеты Taurus
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Утечка разговора немецких военных раскрыл детали поставок дальнобойных ракет в Украину — The Times
Ракеты SCALP

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?