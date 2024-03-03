Утечка разговора немецких военных раскрыл детали поставок дальнобойных ракет в Украину — The Times
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Политика
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Утечка разговора немецких военных раскрыл детали поставок дальнобойных ракет в Украину — The Times

Ракеты SCALP
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Источник:  The Times

Из-за обнародования Россией разговора немецких офицеров были раскрыты подробности поставок в Украину дальнобойных ракет SCALP и Stormshadow.

Что известно об утечке информации о поставках дальнобойных ракет Украине

Отмечается, что к такому выводу журналисты пришли, анализируя расшифровку разговора немецких офицеров, обнародованную российскими СМИ.

В Минобороны Германии подтвердили утечку информации, однако затруднились сказать, были ли внесены изменения в записанную или транскрибированную версию.

Ссылаясь на расшифровку, авторы материала отмечают, что главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц раскрывает детали поставок в Украину французских и британских дальнобойных ракет SCALP и Stormshadow.

Если нас спросят о способах доставки. Я знаю, как это делают англичане. Они всегда перевозят их на бронемашинах Ridgeback. У них есть несколько человек на месте, – якобы отмечает на записи Герхарц.

По его словам, французские военные используют другой способ.

Они поставляют в Украину Q7 с ракетами Scalp, – заявляет немецкий военный.

В материале издания подчеркивается, что эта информация может помочь российской разведке выявлять соответствующие автомобили на территории стран ЕС.

Длина Audi Q7 составляет 5,05 метра, а длина ракеты Scalp – 5,1 метра.

Что говорят в Германии

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, прослушивание военных чиновников Воздушных сил Бундесвера и обнародование их разговоров является частью гибридной войны, которую проводит Россия.

Это часть информационной войны, которую ведет Путин. Речь идет о расколе. Речь идет о подрыве нашего единства. И, соответственно, мы должны реагировать на это особенно осторожно, но не менее решительно, – отметил Писториус.

По его словам, пока нельзя ни в чем уступать Путину.

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