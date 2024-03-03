Из-за обнародования Россией разговора немецких офицеров были раскрыты подробности поставок в Украину дальнобойных ракет SCALP и Stormshadow.
Что известно об утечке информации о поставках дальнобойных ракет Украине
Отмечается, что к такому выводу журналисты пришли, анализируя расшифровку разговора немецких офицеров, обнародованную российскими СМИ.
В Минобороны Германии подтвердили утечку информации, однако затруднились сказать, были ли внесены изменения в записанную или транскрибированную версию.
Ссылаясь на расшифровку, авторы материала отмечают, что главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц раскрывает детали поставок в Украину французских и британских дальнобойных ракет SCALP и Stormshadow.
По его словам, французские военные используют другой способ.
В материале издания подчеркивается, что эта информация может помочь российской разведке выявлять соответствующие автомобили на территории стран ЕС.
Длина Audi Q7 составляет 5,05 метра, а длина ракеты Scalp – 5,1 метра.
Что говорят в Германии
По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, прослушивание военных чиновников Воздушных сил Бундесвера и обнародование их разговоров является частью гибридной войны, которую проводит Россия.
По его словам, пока нельзя ни в чем уступать Путину.
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