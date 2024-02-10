По словам генинспектора Бундесвера, генерал-лейтенанта Карстена Бройера, странам ЕС следует быть готовыми к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие 5-8 лет.

Что известно о вероятной подготовке РФ к нападению на другие страны

Броер отметил, что согласно оценкам аналитиков и уровню угрозы со стороны РФ, у стран ЕС есть от 5 до 8 лет на подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

При этом немецкий военный отмечает, что подобные оценки вовсе не гарантируют обязательную войну.

Однако Броер подчеркнул, что видит в действиях кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина намерения расширить войну за пределы Украины.

Я узнаю это по тому, что он пишет и говорит, а также по его действиям в Украине, - отметил Броер. Поделиться

По его словам, повышение боеспособности в соответствии с требованиями военного времени предполагает не только готовность личного состава и наличие соответствующих материальных ресурсов, но и проведение изменений в менталитете общества и военных немецкой армии.

Что немецкий генерал говорит о тактике и планах РФ в Украине

Броер подчеркнул, что Россия ведет в Украине войну на истощение, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов поставок боеприпасов и вооружений российским оккупантам на передовую и готовность Украины мобилизовать дополнительные силы на борьбу с агрессором.

Немецкий генерал также ответил на критику по поводу того, что западные партнеры передают Украине достаточное количество боеприпасов и вооружений исключительно для обороны, однако не для успешных наступательных действий победы.