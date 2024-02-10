По словам генинспектора Бундесвера, генерал-лейтенанта Карстена Бройера, странам ЕС следует быть готовыми к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие 5-8 лет.
Что известно о вероятной подготовке РФ к нападению на другие страны
Броер отметил, что согласно оценкам аналитиков и уровню угрозы со стороны РФ, у стран ЕС есть от 5 до 8 лет на подготовку к вооруженному конфликту с Россией.
При этом немецкий военный отмечает, что подобные оценки вовсе не гарантируют обязательную войну.
Однако Броер подчеркнул, что видит в действиях кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина намерения расширить войну за пределы Украины.
По его словам, повышение боеспособности в соответствии с требованиями военного времени предполагает не только готовность личного состава и наличие соответствующих материальных ресурсов, но и проведение изменений в менталитете общества и военных немецкой армии.
Что немецкий генерал говорит о тактике и планах РФ в Украине
Броер подчеркнул, что Россия ведет в Украине войну на истощение, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов поставок боеприпасов и вооружений российским оккупантам на передовую и готовность Украины мобилизовать дополнительные силы на борьбу с агрессором.
Немецкий генерал также ответил на критику по поводу того, что западные партнеры передают Украине достаточное количество боеприпасов и вооружений исключительно для обороны, однако не для успешных наступательных действий победы.
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