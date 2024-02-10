Немецкий генерал спрогнозировал сроки нападения РФ на страны ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Немецкий генерал спрогнозировал сроки нападения РФ на страны ЕС

Армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

По словам генинспектора Бундесвера, генерал-лейтенанта Карстена Бройера, странам ЕС следует быть готовыми к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие 5-8 лет.

Что известно о вероятной подготовке РФ к нападению на другие страны

Броер отметил, что согласно оценкам аналитиков и уровню угрозы со стороны РФ, у стран ЕС есть от 5 до 8 лет на подготовку к вооруженному конфликту с Россией.

При этом немецкий военный отмечает, что подобные оценки вовсе не гарантируют обязательную войну.

Однако Броер подчеркнул, что видит в действиях кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина намерения расширить войну за пределы Украины.

Я узнаю это по тому, что он пишет и говорит, а также по его действиям в Украине, - отметил Броер.

По его словам, повышение боеспособности в соответствии с требованиями военного времени предполагает не только готовность личного состава и наличие соответствующих материальных ресурсов, но и проведение изменений в менталитете общества и военных немецкой армии.

Что немецкий генерал говорит о тактике и планах РФ в Украине

Броер подчеркнул, что Россия ведет в Украине войну на истощение, однако дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов поставок боеприпасов и вооружений российским оккупантам на передовую и готовность Украины мобилизовать дополнительные силы на борьбу с агрессором.

Немецкий генерал также ответил на критику по поводу того, что западные партнеры передают Украине достаточное количество боеприпасов и вооружений исключительно для обороны, однако не для успешных наступательных действий победы.

Я действительно не вижу, чтобы где-нибудь существовало сознательное ограничение помощи, – подчеркнул Броер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Железный генерал. Главнокомандующий ВСУ Залужный стал символом стойкости украинского народа
Залужный
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера
Минобороны Украины
Умеров и Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного — Bild
Залужный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?