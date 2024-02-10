Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного — Bild
Категория
Украина
Дата публикации

Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного — Bild

Залужный
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Источник:  Bild

В четверг, 8 февраля, в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных немецких генералов.

Зачем немецкие генералы посещали Киев

Как пишет издание, в комментарии Министерства обороны Германии рассказали, что в Украине находятся:

  • генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии.

  • генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер — один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.

Отмечается, что они прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Впрочем, в день их прибытия последний был отправлен в отставку.

В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах". По словам обозревателя издания Гагена Мейра, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.

Отставка Залужного

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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