Немецкие генералы тайно посещали Киев в день отставки Залужного — Bild

В четверг, 8 февраля, в одной из гостиниц Киева заметили высокопоставленных немецких генералов.

Зачем немецкие генералы посещали Киев

Как пишет издание, в комментарии Министерства обороны Германии рассказали, что в Украине находятся:

генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии.

генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер — один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны Германии.

Отмечается, что они прибыли в Киев тайно по приглашению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Впрочем, в день их прибытия последний был отправлен в отставку.

В Министерстве обороны Германии рассказали, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах". По словам обозревателя издания Гагена Мейра, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между странами.

Отставка Залужного

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.