За словами генінспектора Бундесверу, генерал-лейтенанта Карстена Бройєра, країнам ЄС слід бути готовими до прямого збройного конфлікту із Росією упродовж найближчих 5-8 років.

Що відомо про ймовірну підготовку РФ до нападу на інші країни

Броер зазначив, що відповідно до оцінок аналітиків та рівня загрози з боку РФ, у країн ЄС є від 5 до 8 років на підготовку до збройного конфлікту із Росією.

При цьому німецький військовий зазначає, що такі оцінки зовсім не гарантують обов’язкової війни.

Однак Броер підкреслив, що бачить у діях кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна наміри розширити війну за межі України.

Я дізнаюся про це по тому, що він пише і говорить, а також по його діям в Україні, - зазначив Броер. Поширити

За його словами, підвищення боєздатності відповідно до вимог воєнного часу передбачає не тільки готовність особового складу та наявність відповідних матеріальних ресурсів, а проведення змін у менталітеті суспільства та військових німецької армії.

Що німецький генерал каже про тактику та плани РФ в Україні

Броер підкреслив, що наразі Росія веде в Україні війну на виснаження, однак подальша ситуація буде залежати від обсягів постачання боєприпасів та озброєнь російським окупантам на передову та готовності України мобілізувати додаткові сили на боротьбу з агресором.

Німецький генерал також відповів на критику щодо того, що західні партнери передають Україні достатню кількість боєприпасів та озброєнь виключно для оборони, однак не для успішних наступальних дій перемоги.