За словами генінспектора Бундесверу, генерал-лейтенанта Карстена Бройєра, країнам ЄС слід бути готовими до прямого збройного конфлікту із Росією упродовж найближчих 5-8 років.
Що відомо про ймовірну підготовку РФ до нападу на інші країни
Броер зазначив, що відповідно до оцінок аналітиків та рівня загрози з боку РФ, у країн ЄС є від 5 до 8 років на підготовку до збройного конфлікту із Росією.
При цьому німецький військовий зазначає, що такі оцінки зовсім не гарантують обов’язкової війни.
Однак Броер підкреслив, що бачить у діях кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна наміри розширити війну за межі України.
За його словами, підвищення боєздатності відповідно до вимог воєнного часу передбачає не тільки готовність особового складу та наявність відповідних матеріальних ресурсів, а проведення змін у менталітеті суспільства та військових німецької армії.
Що німецький генерал каже про тактику та плани РФ в Україні
Броер підкреслив, що наразі Росія веде в Україні війну на виснаження, однак подальша ситуація буде залежати від обсягів постачання боєприпасів та озброєнь російським окупантам на передову та готовності України мобілізувати додаткові сили на боротьбу з агресором.
Німецький генерал також відповів на критику щодо того, що західні партнери передають Україні достатню кількість боєприпасів та озброєнь виключно для оборони, однак не для успішних наступальних дій перемоги.
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