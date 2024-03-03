Витік розмови німецьких військових розкрив деталі поставок далекобійних ракет до України — The Times
Категорія
Політика
Дата публікації

Витік розмови німецьких військових розкрив деталі поставок далекобійних ракет до України — The Times

ракети SCALP
Джерело:  The Times

Через оприлюднення Росією розмови німецьких офіцерів було розкрито подробиці постачання до України далекобійних ракет SCALP та Stormshadow. 

Що відомо про виток інформацїі щодо поставок далекобійних ракет Україні

Зазначається, що да такого висновку журналісти видання дійшли, аналізуючи розшифровку розмови німецьких офіцерів, оприлюднену російськими ЗМІ.

В Міноборони Німеччини підтвердили витік інформації, однак не змогли сказати, чи були внесені зміни в записану чи транскрибовану версію.

Посилаючись на розшифровку, автори матеріалу зазначають, що головнокомандувач ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц розкриває деталі поставок до України французьких та британських далекобійних ракет SCALP та Stormshadow.

Якщо нас запитають про способи доставки. Я знаю, як це роблять англійці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на місці, - нібито зазначає на записі Герхарц.

За його словами, французькі військові використовують інший спосіб.

Вони постачають в Україну Q7 із ракетами Scalp, - заявляє німецький військовий.

У матеріалі видання підкреслюється, що ця інформація може допомогти російській розвідці виявляти відповідні автівки на території країн ЄС.

Довжина Audi Q7 становить 5,05 метра, а довжина ракети Scalp - 5,1 метра. 

Що кажуть у Німеччині

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, прослуховування військових високопосадовців Повітряних сил Бундесверу та оприлюднення їхніх розмов є частиною гібридної війни, яку проводить Росія.

Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче, - зазначив Пісторіус.

За його словами, наразі не можна ні в чому поступатись Путіну.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німецький генерал спрогнозував терміни нападу РФ на країни ЄС
Армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія звинуватила німецьких генералів у намірі підірвати Кримський міст
Герхартц та Пісторіус
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пісторіус прокоментував "злив" розмови німецьких генералів щодо Кримського мосту
Пісторіус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?