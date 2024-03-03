Через оприлюднення Росією розмови німецьких офіцерів було розкрито подробиці постачання до України далекобійних ракет SCALP та Stormshadow.

Що відомо про виток інформацїі щодо поставок далекобійних ракет Україні

Зазначається, що да такого висновку журналісти видання дійшли, аналізуючи розшифровку розмови німецьких офіцерів, оприлюднену російськими ЗМІ.

В Міноборони Німеччини підтвердили витік інформації, однак не змогли сказати, чи були внесені зміни в записану чи транскрибовану версію.

Посилаючись на розшифровку, автори матеріалу зазначають, що головнокомандувач ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц розкриває деталі поставок до України французьких та британських далекобійних ракет SCALP та Stormshadow.

Якщо нас запитають про способи доставки. Я знаю, як це роблять англійці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на місці, - нібито зазначає на записі Герхарц. Поширити

За його словами, французькі військові використовують інший спосіб.

Вони постачають в Україну Q7 із ракетами Scalp, - заявляє німецький військовий. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що ця інформація може допомогти російській розвідці виявляти відповідні автівки на території країн ЄС.

Довжина Audi Q7 становить 5,05 метра, а довжина ракети Scalp - 5,1 метра.

Що кажуть у Німеччині

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, прослуховування військових високопосадовців Повітряних сил Бундесверу та оприлюднення їхніх розмов є частиною гібридної війни, яку проводить Росія.

Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче, - зазначив Пісторіус. Поширити

За його словами, наразі не можна ні в чому поступатись Путіну.