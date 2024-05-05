Таємні онлайн-наради німецького Бундесверу опинилися у відкритому доступі — Die Zeit

Дані про онлайн-наради Бундесверу, зокрема таємні, були у вільному доступі в інтернеті протягом місяців через проблему з безпекою програми для відеоконференцій Webex.

Витік онлайн-нарад німецького Бундесверу

Газета Die Zeit провела розслідування та виявила прогалину в безпеці Бундесверу та федерального уряду: у вільному доступі можна було бачити хто запрошував людей на відеодзвінок і коли, а також внутрішню інформацію дзвінка.

Видання пише, що Бундесвер дізнався про цю прогалину лише через запити для їхнього розслідування. Тепер система відеоконференцій відключена від Інтернету.

Бундесвер не може виключити, чи стався витік конфіденційної інформації неавторизованим сторонам через поточну прогалину.

Газета виявила інформацію про шість тисяч конференцій, однак реальна кількість нарад, інформацію про які могли отримати сторонні, могла бути набагато більшою. Однак підтверджень витоку також немає.

Програма для відеоконференцій Webex, власником якої є американська Cisco, вважається особливо безпечною.

Die Zeit вдалося отримати доступ до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох співробітників Бундесверу, зокрема голови військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенанта Інґо Ґергарца. Водночас ці кабінети не були захищені паролями.

Спецслужби РФ та доступ до нарад Бундесверу

Webex вже згадувався у скандалі з витоком російськими ЗМІ запису онлайн-наради Бундесверу щодо ракет Taurus.

На початку березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян оприлюднила аудіозапис розмови офіцерів Бундесверу в Телеграмі.

На записі посадовці обговорювали використання ракет Taurus та питання про те, чи можуть ці крилаті ракети знищити Кримський міст.

Міноборони ФРН визнало витік розмови, не коментуючи зміст. Витік пояснили виною одного з учасників, який приєднався до розмови з Сінгапуру через "незахищений канал передачі даних", тобто мобільний зв'язок або Wi-Fi.