В Міноборони Німеччини підтвердили витік розмови щодо Taurus

В Міноборони Німеччини підтвердили витік розмови військових Бундесверу щодо можливості застосування далекобійних ракет Taurus в Україні, зокрема, для ударів по незаконно збудованому Росією Кримському мосту.

Що відомо про реакцію у Німеччині щодо витоку розмови про застосування Taurus в Україні

Представники німецького оборонного відомства зазначили, що наразі проводиться перевірка аудиозапису, опублікованого Росією.

Згідно з нашою оцінкою, розмову в Військово-повітряних силах було перехоплено. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в аудіо або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах, - зазначила речниця Міноборони Німеччини. Поширити

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана.

А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Між тим глава комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн зазначила, що до прослуховування розмов німецьких офіцерів причетні російські спецслужби.

За її словами, шпигунство є частиною російського інструментарію гібридної війни.

Те, що розмови перехоплюються, не дивно. Це було лише питанням часу, коли це стане публічним, - підкреслила політик. Поширити

Вона закликала уряд Німеччини дати чітку реакцію на цей інцидент.

На її думку, Росія хоче утримати канцлера Олафа Шольца від того, щоб дати зелене світло на поставку ракет Taurus Україні.

Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку і контррозвідку, тому що ми очевидно вразливі в цій сфері, - зазначає Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Поширити

Що відомо про інцидент із витіком інформації щодо розмови німецьких військових про застосування Taurus Україні

Вчора російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому нібито старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus.

Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.