В Міноборони Німеччини підтвердили витік розмови щодо Taurus

В Міноборони Німеччини підтвердили витік розмови військових Бундесверу щодо можливості застосування далекобійних ракет Taurus в Україні, зокрема, для ударів по незаконно збудованому Росією Кримському мосту.
Що відомо про реакцію у Німеччині щодо витоку розмови про застосування Taurus в Україні
Представники німецького оборонного відомства зазначили, що наразі проводиться перевірка аудиозапису, опублікованого Росією.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана.
А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.
Між тим глава комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн зазначила, що до прослуховування розмов німецьких офіцерів причетні російські спецслужби.
За її словами, шпигунство є частиною російського інструментарію гібридної війни.
Вона закликала уряд Німеччини дати чітку реакцію на цей інцидент.
На її думку, Росія хоче утримати канцлера Олафа Шольца від того, щоб дати зелене світло на поставку ракет Taurus Україні.
Що відомо про інцидент із витіком інформації щодо розмови німецьких військових про застосування Taurus Україні
Вчора російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому нібито старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus.
Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.
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