В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора о Taurus

В Минобороны Германии подтвердили утечку разговора военных Бундесвера о возможности применения дальнобойных ракет Taurus в Украине, в частности, для ударов по незаконно построенному Россией Крымскому мосту.

Что известно о реакции в Германии по утечке разговора о применении Taurus в Украине

Представители немецкого оборонного ведомства отметили, что в настоящее время проводится проверка аудиозаписи, опубликованной Россией.

Согласно нашей оценке, разговор в Военно-воздушных силах был перехвачен. Пока мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в аудио или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях, - отметила спикер Минобороны Германии. Поделиться

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано.

Немецкое же Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Между тем глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн отметила, что к прослушиванию разговоров немецких офицеров причастны российские спецслужбы.

По ее словам, шпионаж является частью российского инструментария гибридной войны.

То, что разговоры перехватываются, не удивительно. Это был только вопрос времени, когда это станет публичным, - подчеркнула политик. Поделиться

Она призвала правительство Германии дать четкую реакцию на этот инцидент.

По ее мнению, Россия хочет удержать канцлера Олафа Шольца, чтобы дать зеленый свет на поставку ракет Taurus Украине.

Нам срочно нужно усилить нашу безопасность и контрразведку, потому что мы очевидно уязвимы в этой сфере, – отмечает Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Поделиться

Что известно об инциденте с утечкой информации о разговоре немецких военных о применении Taurus Украине

Вчера российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, на которой якобы старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus.

В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.