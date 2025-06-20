У Бундесвері назвали Росію "екзистенційною загрозою" — про що йдеться

Німецький Бундесвер розробив стратегічний документ для внутрішнього використання, у якому Росія названа "екзистенційною загрозою". Військові відзначають небезпеку з боку РФ як для Німеччини, так і для Європи загалом.

У Бундесвері назвали Росію "екзистенційною загрозою"

Програмний документ, який розроблявся протягом півтора року для створення концептуальної основи розвитку Бундесверу, визначає Росію, як загрозу.

Зокрема там зазначено, що Росія останні роки цілеспрямовано переорієнтовую абсолютно усю державну та економічну структуру на велику війну проти НАТО.

Росіяни активно модернізують свою армію, використовуючи досвід війни в Україні. У 2026 році російська армія може налічувати вже 1,5 мільйона одиниць живої сили. Також Кремль мобілізує промисловість та владу, щоб до кінця десятиліття бути максимально готовим до великомасштабного конфлікту проти Альянсу.

У документі також підкреслюється, що час на підготовку збігає: Німеччина повинна значно розширити військові та цивільні оборонні можливості. Це дозволить у майбутньому впевнено протистояти російським спробам вторгнення. Поширити

Не так давно Бундесвер підготував ще одну доповідь, ключовою думкою якою було те, що влада РФ готується до масштабної війни проти НАТО. У Німеччини є лише кілька років на підготовку.

З оцінками Німеччини згодний президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що Росія може здійснити новий напад через вже кілька років. Країни Балтії можуть стати першочерговими мішенями Росії.

Начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькій армії знадобиться ще не менше 60 тисяч солдатів.