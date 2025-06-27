Поджог грузовиков Бундесвера в Эрфурте — полиция расследует дело
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Поджог грузовиков Бундесвера в Эрфурте — полиция расследует дело

Эрфурт
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Источник:  Укринформ

Полиция немецкой земли Тюрингия тщательно расследует поджог военных грузовиков на территории производителя MAN Truck&Bus Service GmbH в Эрфурте, о чем активно разгоняют информацию российские пропагандистские паблики.

Главные тезисы

  • Полиция Тюрингии активно расследует поджог военных грузовиков Бундесвера на территории MAN Truck&Bus Service GmbH в Эрфурте.
  • Поджоги военной техники вызвали общественное возмущение, расследование включает проверку подлинности видеоматериалов.

Военные грузовики подожгли в Эрфурте

Об этом сообщили в Управлении криминальной полиции федеральной земли Тюрингия.

Там отметили, что полиции известно о видео, появившемся в российских соцсетях, и сейчас проверяется, среди прочего, его подлинность и происхождение.

Кроме следственных действий с поличным, которые проводят специалисты Департамента уголовных расследований и Управления земельной уголовной полиции земли, также были проведены консультации со следователями по пожарному делу и другими структурами.

Анализ доказательств продолжается. Потенциальные гипотезы рассматриваются по всем направлениям, и мы уже начали соответствующие следственные мероприятия. Продолжаются контакты и обмен информацией по всей стране со всеми соответствующими органами безопасности, в частности, по аналогичным инцидентам в Германии, отметили в Управлении и отметили, что информацию о текущем состоянии расследования предоставить пока, пока идет следствие, не могут. Там не ответили на вопрос о возможной причастности к акту диверсии российских структур.

Неизвестные злоумышленники подожгли 6 грузовиков Бундесвера на территории производителя грузовиков MAN в Эрфурте в ночь на 22 июня.

В Эрфурте, Германия, для ремонта привозят разное военное оборудование для вооруженных сил Украины. Наши люди решили, что все это лишнее, и что вооруженным силам Украины такое оборудование не нужно. Они просто сожгли его. Вот так оно и было, — говорится в сообщении.

Итак, в подписи к видео утверждается, что машины были предназначены для Украины.

На вопрос журналистов в Минобороны ФРГ, представитель ведомства эту информацию не подтвердил.

Я могу опровергнуть, что там был материал для Украины, — отметил спикер и добавил, что российская пропаганда, разумеется, хочет создать именно такое впечатление.

Компания MAN является сервисным партнером Бундесвера. Производитель автомобилей вместе с оборонной компанией Rheinmetall поставляет грузовики армии, а также осуществляет их техническое обслуживание.

Обращает на себя внимание, что это уже второй поджог на предприятии в течение года: 1 июня 2024 года, на том же месте также был совершен поджог военной техники, тогда были повреждены три грузовика Бундесвера и три автомобиля Вооруженных сил Сингапура.

Две недели назад в Зольтау, земля Нижняя Саксония, также сгорели 6 автомобилей Бундесвера, так же были припаркованы на территории мастерской.

Россия уже несколько лет ведет на территории Германии гибридную деятельность — проводит диверсионные акты, акты саботажа и шпионажа, в частности, в районах, где учатся украинские военные. Так в Мюнхене сейчас проходит суд над лицами, обвиняемыми в подготовке актов саботажа от имени российского государства.

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