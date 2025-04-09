Правоохранители задержали еще 13 агентов ФСБ за поджоги авто ВСУ и энергообъектов

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 13 приспешников ФСБ, которые совершали поджоги в разных регионах Украины. Основными целями фигурантов были энергообъекты "Укрзализныци" и военные авто Сил обороны.
Главные тезисы
- Правоохранители задержали 13 агентов ФСБ, поджигавших энергообъекты и военные автомобили Украины.
- Злоумышленники причиняли серьезный материальный ущерб и организовывали поджоги в разных регионах страны.
- Организаторы преступной группы вовлекали в поджоги даже учителей, подростков и наркозависимых.
Правоохранители задержали 13 агентов ФСБ за поджоги
Так, в Винницкой области задержаны два иностранных диверсанта ФСБ, которые для совершения поджогов прибыли в наше государство из соседней европейской страны.
Одного из фигурантов задержали при попытке использовать легковоспламеняющуюся смесь для поджога энергообъекта. Другого, когда направлялся к месту запланированной диверсии.
Еще двое — 16-летние лицеисты, которые после совершения поджогов на железной дороге изготовили самодельное взрывное устройство (СИН) для организации теракта возле админздания местного ТЦК. Правоохранители разоблачили юношей на этапе снаряжения взрывчатки и тем самым предотвратили подрыв вблизи военного объекта.
В Запорожье задержан местный безработный, который сжег внедорожник Сил обороны, а затем пытался уничтожить электроподстанцию на железнодорожной линии южного региона.
В Дарницком районе Киева задержаны еще двое фигурантов. Ими оказались 18-летние наркозависимые, которые по указанию куратора из ФСБ подожгли релейный шкаф столичной железной дороги.
Еще 4 поджигателям из Киевщины, которых СБУ задержала несколько недель назад, дополнительно сообщено о новом подозрении. Их действия доквалифицированы как диверсия, совершенная в составе организованной преступной группы в условиях военного положения.
По всем разоблаченным фактам во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и одежда с поличным.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-