Правоохранители задержали еще 13 агентов ФСБ за поджоги авто ВСУ и энергообъектов
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали еще 13 агентов ФСБ за поджоги авто ВСУ и энергообъектов

СБУ
СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 13 приспешников ФСБ, которые совершали поджоги в разных регионах Украины. Основными целями фигурантов были энергообъекты "Укрзализныци" и военные авто Сил обороны.

Главные тезисы

  • Правоохранители задержали 13 агентов ФСБ, поджигавших энергообъекты и военные автомобили Украины.
  • Злоумышленники причиняли серьезный материальный ущерб и организовывали поджоги в разных регионах страны.
  • Организаторы преступной группы вовлекали в поджоги даже учителей, подростков и наркозависимых.

Правоохранители задержали 13 агентов ФСБ за поджоги

Так, в Винницкой области задержаны два иностранных диверсанта ФСБ, которые для совершения поджогов прибыли в наше государство из соседней европейской страны.

По материалам дела, злоумышленники выполняли задачи российского куратора по уничтожению релейных шкафов железнодорожного перегона вблизи Винницы.

Одного из фигурантов задержали при попытке использовать легковоспламеняющуюся смесь для поджога энергообъекта. Другого, когда направлялся к месту запланированной диверсии.

В Одессе разоблачены 4 поджигателя, которые в составе двух групп врозь уничтожили 7 релейных шкафов сигнальных установок. Одна из задержанных – 34-летняя одесситка, которая привлекла к подрывной деятельности своего 16-летнего сына.

Агенты ФСБ

Еще двое — 16-летние лицеисты, которые после совершения поджогов на железной дороге изготовили самодельное взрывное устройство (СИН) для организации теракта возле админздания местного ТЦК. Правоохранители разоблачили юношей на этапе снаряжения взрывчатки и тем самым предотвратили подрыв вблизи военного объекта.

В Запорожье задержан местный безработный, который сжег внедорожник Сил обороны, а затем пытался уничтожить электроподстанцию на железнодорожной линии южного региона.

В Дарницком районе Киева задержаны еще двое фигурантов. Ими оказались 18-летние наркозависимые, которые по указанию куратора из ФСБ подожгли релейный шкаф столичной железной дороги.

Переписка агента с российским куратором

Еще 4 поджигателям из Киевщины, которых СБУ задержала несколько недель назад, дополнительно сообщено о новом подозрении. Их действия доквалифицированы как диверсия, совершенная в составе организованной преступной группы в условиях военного положения.

По всем разоблаченным фактам во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и одежда с поличным.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по чч. 2, 3 ст. 28,ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц и организованной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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