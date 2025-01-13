Агенты ФСБ пытались поджечь цистерну с горючим на железной дороге в Днепре

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт на станции Укрзалізниці в Днепре, который заказала ФСБ.

СБУ предотвратила теракт ФСБ в Днепре

По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВП) на колею, где стояла цистерна с горючим.

Также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать.

Злоумышленниками оказались двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, живших в гражданском браке.

Пара искала "деньги на дозу" в тематических Телеграмм-каналах, где и попала в поле зрения фсб. Поделиться

По инструкции окупантов злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме.

Для конспирации они приобрели компоненты для СВП через Интернет, а их доставку заказывали по разным адресам.

За сотрудничество с российской спецслужбой агенты надеялись получить денежные переводы из России, но вместо этого получили подозрение от следователей Службы безопасности.

Преступные действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сеть агентов РФ планировала теракт в Киевской области

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала теракт, планируемый организовать российские спецслужбы в Киевской области. Были задержаны четыре участника агентурной сети РФ.

По информации СБУ, российские агенты готовили подрыв взрывного устройства на входе в здание, где размещается одно из подразделений Сил обороны Украины.

Самодельное взрывное устройство (СИН) находилось в тактическом рюкзаке. Его должен был доставить на режимный объект 16-летний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Взрывчатку планировали дистанционно взорвать, как только юноша войдет в здание. Поделиться

Агент, которого россияне хотели использовать, не знал, что его планировали ликвидировать. Он считал, что устройство активируют после выхода из здания.