Агенты ФСБ пытались поджечь цистерну с горючим на железной дороге в Днепре

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт на станции Укрзалізниці в Днепре, который заказала ФСБ.
Главные тезисы
- Спецслужбы предотвратили попытку теракта на станции Укрзалізниці в Днепре, заказанную агентами ФСБ.
- Два наркозависимых из Днепра задержаны за попытку поджога цистерны с горючим на железной дороге.
- Преступные действия квалифицированы как законченное покушение на террористический акт, что может привести к заключению до 12 лет с конфискацией имущества.
СБУ предотвратила теракт ФСБ в Днепре
По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые заложили самодельное взрывное устройство (СВП) на колею, где стояла цистерна с горючим.
Также правоохранители нейтрализовали взрывчатку, которую фигуранты планировали дистанционно активировать.
Злоумышленниками оказались двое наркозависимых из Днепра в возрасте 23 и 36 лет, живших в гражданском браке.
По инструкции окупантов злоумышленники изготовили взрывное устройство в собственном доме.
Для конспирации они приобрели компоненты для СВП через Интернет, а их доставку заказывали по разным адресам.
За сотрудничество с российской спецслужбой агенты надеялись получить денежные переводы из России, но вместо этого получили подозрение от следователей Службы безопасности.
Преступные действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сеть агентов РФ планировала теракт в Киевской области
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала теракт, планируемый организовать российские спецслужбы в Киевской области. Были задержаны четыре участника агентурной сети РФ.
По информации СБУ, российские агенты готовили подрыв взрывного устройства на входе в здание, где размещается одно из подразделений Сил обороны Украины.
Агент, которого россияне хотели использовать, не знал, что его планировали ликвидировать. Он считал, что устройство активируют после выхода из здания.
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