Агенти ФСБ намагалися підпалити цистерну з пальним на залізниці у Дніпрі

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, який замовила ФСБ.

СБУ запобігла терактові ФСБ у Дніпрі

За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним.

Також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.

Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі.

Пара шукала «гроші на дозу» у тематичних Телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору фсб. Поширити

За інструкцією окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі.

Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через Інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси.

За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з рф, але замість цього одержали підозру від слідчих Служби безпеки.

Злочинні дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Мережа агентів РФ планувала теракт на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зірвала теракт, який планували організувати російські спецслужби у Київській області. Було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ.

За інформацією СБУ, російські агенти готували підрив вибухового пристрою на вході до будівлі, де розташовується один із підрозділів Сил оборони України.

Саморобний вибуховий пристрій (СВП) знаходився у тактичному рюкзаку. Його мав доставити на режимний об'єкт 16-річний агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Вибухівку планували дистанційно підірвати, як тільки юнак увійде до будівлі. Поширити

Агент, якого росіяни хотіли використати, не знав, що його самого планували ліквідувати. Він вважав, що пристрій активують після його виходу з будівлі.