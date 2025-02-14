В Одесской области правоохранители задержали 6 подростков — поджигали авто ВСУ по заказу России
Категория
Украина
Дата публикации

В Одесской области правоохранители задержали 6 подростков — поджигали авто ВСУ по заказу России

Национальная полиция Украины
поджигатели
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В Одесской области группа несовершеннолетних поджигала авто ВСУ по заказу России. Правоохранители задержали шестерых подростков.

Главные тезисы

  • Группа подростков в Одесской области поджигала автомобили ВСУ по заказу России, искавшие легкие заработки.
  • Подростки получали вознаграждение за поджог автомобилей военнослужащих, хотя даже не все получили деньги от вражеских спецслужб.
  • Правоохранители совместно со Службой безопасности Украины задержали поджигателей, изъяв мобильные телефоны с доказательствами их взрывной деятельности.

Подростки поджигали авто ВСУ по заказу России

Правоохранители сообщили, что совместно со Службой безопасности Украины задержали подростков, которым вражеские спецслужбы обещали деньги за поджог автомобилей военнослужащих, хотя даже не выплатили.

Все фигуранты — искатели "легких заработков" в Телеграмм-каналах, а их кураторы — российские спецслужбы. В ходе обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с доказательствами их взрывной деятельности в пользу РФ.

По всем разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

В то же время правоохранители отметили, что приспешникам врага грозит до десяти лет лишения свободы.

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