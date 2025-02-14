В Одесской области правоохранители задержали 6 подростков — поджигали авто ВСУ по заказу России

В Одесской области группа несовершеннолетних поджигала авто ВСУ по заказу России. Правоохранители задержали шестерых подростков.

Подростки поджигали авто ВСУ по заказу России

Правоохранители сообщили, что совместно со Службой безопасности Украины задержали подростков, которым вражеские спецслужбы обещали деньги за поджог автомобилей военнослужащих, хотя даже не выплатили.

Все фигуранты — искатели "легких заработков" в Телеграмм-каналах, а их кураторы — российские спецслужбы. В ходе обысков у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с доказательствами их взрывной деятельности в пользу РФ. Поделиться

По всем разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

В то же время правоохранители отметили, что приспешникам врага грозит до десяти лет лишения свободы.