На Одещині правоохоронці затримали 6 підлітків — підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

На Одещині правоохоронці затримали 6 підлітків — підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії

Національна поліція України
підпал авто

В Одеській області група неповнолітніх підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії. Правоохоронці затримали шістьох підлітків.

Головні тези:

  • Група неповнолітніх у Одеській області підпалювала авто ЗСУ на замовлення від Росії.
  • Підлітки, які шукали легкі заробітки, отримували винагороду за підпал автомобілів військовослужбовців.
  • Правоохоронці затримали шістьох підлітків, яким загрожує до 10 років позбавлення волі за вчинені злочини.

Підлітки підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії

Правоохоронці повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали підлітків, яким ворожі спецслужби обіцяли гроші за підпал автомобілів військовослужбовців, хоча навіть не виплатили.

Всі фігуранти — шукачі "легких заробітків" у Телеграм-каналах, а їх куратори — російські спецслужби. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ.

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Водночас правоохоронці зауважили, що поплічникам ворога загрожує до десяти років позбавлення волі.

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