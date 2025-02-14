На Одещині правоохоронці затримали 6 підлітків — підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії

В Одеській області група неповнолітніх підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії. Правоохоронці затримали шістьох підлітків.

Підлітки підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії

Правоохоронці повідомили, що спільно зі Службою безпеки України затримали підлітків, яким ворожі спецслужби обіцяли гроші за підпал автомобілів військовослужбовців, хоча навіть не виплатили.

Всі фігуранти — шукачі "легких заробітків" у Телеграм-каналах, а їх куратори — російські спецслужби. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ. Поширити

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Водночас правоохоронці зауважили, що поплічникам ворога загрожує до десяти років позбавлення волі.