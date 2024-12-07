Невідомі зловмисники влаштували підпал невеликої транспортної компанії з міста Осс у Нідерландах, яка працює на ринку транспортних перевезень вже близько 90 років.

Що відомо про масштабний підпал автопарку невеликої транспортної компанії з Нідерландів

Зазначається, що інцидент стався у останні вихідні листопада, близько другої години ночі за місцевим часом.

За інформацією місцевих журналістів, у кількох місцях одночасно спалахнули чотири фури з напівпричепами.

Мова йде про нещодавно придбані компанією вантажівки DAF останнього покоління та дві дещо старіші вантажівки ранніх років покоління Євро 6.

Окрім них загорівся один напівпричіп.

Пожежники оперативно прибули на місце і загасили пожежу, однак за цей час вантажівки та напівпричепи встигли повністю згоріти.

Однак після того, як вогонь вдалось приборкати, з’ясувалось, що зловмисники підпалили кілька вантажівок всередині цехового залу.

На щастя, дві машини вдалося врятувати лише завдяки тому, що пожежники вчасно сіли за кермо та відігнали техніку у безпечне місце.

Вогонь також почав загрожувати сусідним складській та офісній будівлям.

Там відпочивали кілька співробітників. Їх вчасно вивели, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про ймовірні версії підпалу

За допомогою камер спостереження слідчі встановили, що невдовзі після початку пожежі двоє чоловіків перестрибнули через паркан компанії та втекли.

Ключовою версією, яку розглядають правоохоронці, є спроба витіснити невеличку транспортну компанію з ринку протиправними шляхами.

Слідчі констатують, що останніми роками в Нідерландах подібних підпалів більшає. Ще не вщухає історія з черговим підпал вантажівок у депо, який мало не закінчився трагедією. Там зловмисники підпалили транспортний засіб, у якому перебував водій.