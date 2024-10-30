Вибори президента в США. У двох штатах підпалили скриньки для голосування

За кілька днів до президентських виборів у США 28 жовтня підпалили сотні бюлетенів у виборчих скриньках. Зокрема це сталося в Портленді (Орегон) і Ванкувері (Вашингтон).

Що відомо про підпал скриньок для голосування в США

Як зазначає ЗМІ, поліція помітила "підозрілий автомобіль" Volvo S-60 (2001-2004 років) біля місця підпалу в Портленді та оголосила його в розшук.

Наступного дня правоохоронці повідомили, що на знайдених запальних пристроях були надписи "Звільніть Газу".

Elections administrators in Clark County, Wash. just sent these images of ballots burned in Vancouver's ballot box arson. Officials are drying out the ballots, then sorting through them to identify voters who have yet to seek a replacement ballot. pic.twitter.com/EvnGbNWfwX — Mike Baker (@ByMikeBaker) October 30, 2024

CNN звернулося за підтвердженням, але поліція в обох штатах поки не підтвердила цю інформацію, направивши докази на експертизу.

Представник поліції Портленда Майк Беннер заявив, що знайдені запальні пристрої пов’язують ці пожежі з подібним інцидентом 8 жовтня у Ванкувері, де також намагалися підпалити виборчу скриньку.

Шериф округу Малтнома Джесіка Вега Педерсон додала, що в Портленді вже встановили нову урну, а правоохоронці в обох округах посилять патрулювання біля виборчих скриньок.

Вибори президента у США

Американці 5 листопада 2024 року проголосують за наступного голову держави. Вони будуть обирати між експрезидентом та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США, кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Більшість експертів сходяться у думці, що Україні вигідна саме перемога демократки. Вона публічну підтримує нашу країну та обіцяє допомагати й надалі.

Трамп же робив неоднозначні заяви стосовно підтримки України. Ряд експертів та політиків вважають, що він може припинити допомагати Києву.