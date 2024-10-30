Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования

За несколько дней до президентских выборов в США 28 октября подожгли сотни бюллетеней в избирательных урнах. В частности, это произошло в Портленде (Орегон) и Ванкувере (Вашингтон).

Что известно о поджог ящиков для голосования в США

Как отмечает СМИ, полиция заметила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 (2001-2004 годов) у места поджога в Портленде и объявила его в розыск.

На следующий день правоохранители сообщили, что на найденных зажигательных устройствах были надписи "Освободите Газу".

Elections administrators in Clark County, Wash. just sent these images of ballots burned in Vancouver's ballot box arson. Officials are drying out the ballots, then sorting through them to identify voters who have yet to seek a replacement ballot. pic.twitter.com/EvnGbNWfwX — Mike Baker (@ByMikeBaker) October 30, 2024

CNN обратилось за подтверждением, но полиция в обоих штатах пока не подтвердила эту информацию, направив доказательства экспертизы.

Представитель полиции Портленда Майк Беннер заявил, что найденные зажигательные устройства связывают эти пожары с подобным инцидентом 8 октября в Ванкувере, где пытались поджечь избирательный ящик.

Шериф округа Малтнома Джессика Вега Педерсон добавила, что в Портленде уже установили новую урну, а правоохранители в обоих округах усилят патрулирование у избирательных урн.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экс-президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поводу поддержки Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.