Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования

За несколько дней до президентских выборов в США 28 октября подожгли сотни бюллетеней в избирательных урнах. В частности, это произошло в Портленде (Орегон) и Ванкувере (Вашингтон).
Главные тезисы
- Поджог ящиков для голосования в двух штатах вызвал беспокойство перед президентскими выборами в США.
- Полиция нашла зажигательные устройства с надписями в Портленде, но информацию об этом пока не подтвердили.
- Выборы президента в США намечены на 5 ноября 2024 года, где главными кандидатами стали Дональд Трамп и Камала Харрис.
- Многие эксперты считают, что победа Харрис будет выгодна для Украины, так как она обещает поддерживать страну.
- Сомнения вызывают заявления Трампа о возможном прекращении помощи Украине и окончании войны за один день без явных планов на это.
Что известно о поджог ящиков для голосования в США
Как отмечает СМИ, полиция заметила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 (2001-2004 годов) у места поджога в Портленде и объявила его в розыск.
На следующий день правоохранители сообщили, что на найденных зажигательных устройствах были надписи "Освободите Газу".
Elections administrators in Clark County, Wash. just sent these images of ballots burned in Vancouver's ballot box arson. Officials are drying out the ballots, then sorting through them to identify voters who have yet to seek a replacement ballot. pic.twitter.com/EvnGbNWfwX— Mike Baker (@ByMikeBaker) October 30, 2024
CNN обратилось за подтверждением, но полиция в обоих штатах пока не подтвердила эту информацию, направив доказательства экспертизы.
Представитель полиции Портленда Майк Беннер заявил, что найденные зажигательные устройства связывают эти пожары с подобным инцидентом 8 октября в Ванкувере, где пытались поджечь избирательный ящик.
Шериф округа Малтнома Джессика Вега Педерсон добавила, что в Портленде уже установили новую урну, а правоохранители в обоих округах усилят патрулирование у избирательных урн.
Выборы президента в США
Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экс-президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.
Трамп же делал неоднозначные заявления по поводу поддержки Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.
Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине за день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.
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