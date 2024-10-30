Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования
Категория
Мир
Дата публикации

Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования

Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования
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Источник:  CNN

За несколько дней до президентских выборов в США 28 октября подожгли сотни бюллетеней в избирательных урнах. В частности, это произошло в Портленде (Орегон) и Ванкувере (Вашингтон).

Главные тезисы

  • Поджог ящиков для голосования в двух штатах вызвал беспокойство перед президентскими выборами в США.
  • Полиция нашла зажигательные устройства с надписями в Портленде, но информацию об этом пока не подтвердили.
  • Выборы президента в США намечены на 5 ноября 2024 года, где главными кандидатами стали Дональд Трамп и Камала Харрис.
  • Многие эксперты считают, что победа Харрис будет выгодна для Украины, так как она обещает поддерживать страну.
  • Сомнения вызывают заявления Трампа о возможном прекращении помощи Украине и окончании войны за один день без явных планов на это.

Что известно о поджог ящиков для голосования в США

Как отмечает СМИ, полиция заметила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 (2001-2004 годов) у места поджога в Портленде и объявила его в розыск.

На следующий день правоохранители сообщили, что на найденных зажигательных устройствах были надписи "Освободите Газу".

CNN обратилось за подтверждением, но полиция в обоих штатах пока не подтвердила эту информацию, направив доказательства экспертизы.

Представитель полиции Портленда Майк Беннер заявил, что найденные зажигательные устройства связывают эти пожары с подобным инцидентом 8 октября в Ванкувере, где пытались поджечь избирательный ящик.

Шериф округа Малтнома Джессика Вега Педерсон добавила, что в Портленде уже установили новую урну, а правоохранители в обоих округах усилят патрулирование у избирательных урн.

Выборы президента в США

Американцы 5 ноября 2024 года проголосуют за следующего главу государства. Они будут выбирать между экс-президентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Украине выгодна именно победа демократки. Она публичную поддерживает нашу страну и обещает помогать и дальше.

Трамп же делал неоднозначные заявления по поводу поддержки Украины. Ряд экспертов и политиков считают, что он может перестать помогать Киеву.

Трамп неоднократно говорил, что закончит войну в Украине за день. Однако ни разу он не сказал, как именно это сделает.

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