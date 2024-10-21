Букмекерская платформа Kalshi официально получила возможность принимать ставки от граждан США на победу республиканца Дональда Трампа или представительницы демократов Камалы Гаррис на президентских выборах.

Что известно о ставках американцев на победу Трампа или Гаррис

В материале издания Taipei Times отмечается, что за несколько первых дней после официального разрешения общая сумма сделанных ставок превысила 100 млн долларов.

Подчеркивается, что структура ставок аналогична бинарным опционам, работающим по принципу "все или ничего" со стоимостью от 1 долл. за контракт.

Дональд Трамп и Камала Гаррис

Сейчас на Kalshi ставки на победу Трампа оцениваются выше, чем на Гаррис, — 54 цента за контракт против 47 центов.

На оффшорной платформе Polymarket, собравшей более 1,9 миллиарда долларов ставок в криптовалюте, шансы Трампа и Гаррис на победу оценивают в 56% и 43% соответственно.

Трампа подозревают в намерениях захватить власть

По информации журналистов издания Politico, республиканец Дональд Трамп планирует во второй раз стать президентом США даже в случае проигрыша на выборах.

Десятки интервью с людьми, вовлеченными в избирательный процесс, свидетельствуют: Трамп не только может осуществить вторую попытку отменить проигравшие выборы, он и его союзники уже закладывают основу для этого, — говорится в материале издания. Поделиться

По информации издания, Трамп стремится получить полномочия и иммунитет от преследования, получаемого американским президентом.

В случае поражения на выборах республиканца может ожидать большое количество судебных исков и уголовных дел, которые будут продолжаться всю его жизнь.

В материале подчеркивается, что пока никто точно не знает планов Трампа по влиянию на избирательную систему в этом году, однако аналитики издания со ссылкой на законодателей, следователей Конгресса, партийных деятелей и экспертов по конституционному праву спрогнозировали потенциальный сценарий захвата власти Трампом.

Прогнозируется, что команда Трампа будет пытаться посеять недоверие к результатам выборов за счет необоснованных или преувеличенных заявлений по поводу масштабного мошенничества, а также путем судебных исков, направленных на изменение результатов голосования в ключевых штатах.

Трамп будет полагаться на союзников и партнеров в избирательных округах, заставляя их сопротивляться подтверждению результатов выборов.

Он будет призывать союзников в подконтрольных Республиканской партии законодательных органах в колеблющихся штатах по назначению "альтернативных" президентских избирателей.

Трамп ожидает, что республиканцы в Конгрессе поддержат этих альтернативных избирателей или, по крайней мере, будут блокировать кандидатуры избирателей от демократов.

Он также будет добиваться лишения оппонента Камалы Гаррис 270 голосов в Коллегии выборщиков, отправив выборы в Палату представителей, где у республиканцев, скорее всего, будет достаточно голосов.

Да, он уже начал четкую миссию по разжиганию как можно большей неопределенности относительно результатов выборов, утверждая, что единственный способ проиграть Гаррис — это если демократы будут "мошенничать".