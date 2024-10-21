Жителям США дозволили робити ставки на переможця президентських виборів

Букмекерська платформа Kalshi офіційно отримала змогу приймати ставки від громадян США на перемогу республіканця Дональда Трампа або ж представниці демократів Камали Гарріс на президентських виборах.

Що відомо про ставки американців на перемогу Трампа або Гарріс

У матеріалі видання Taipei Times зазначається, що протягом кількох перших днів після офіційного дозволу загальна сума зроблених ставок перевищила 100 млн доларів.

Підкреслюється, що структура ставок аналогічна бінарнім опціонам, які працюють за принципом “все або нічого” з вартістю від 1 дол за контракт.

Дональд Трамп та Камала Гарріс

Зараз на Kalshi ставки на перемогу Трампа оцінюються вище, ніж на Гарріс, — 54 центи за контракт проти 47 центів.

На офшорній платформі Polymarket, яка зібрала понад 1,9 мільярда доларів ставок у криптовалюті, шанси Трампа і Гарріс на перемогу оцінюють у 56% і 43% відповідно.

Трампа підозрюють у намірах захопити владу

За інформацією журналістів видання Politico, республіканець Дональд Трамп планує вдруге стати президентом США навіть у разі програшу на виборах.

Десятки інтерв'ю з людьми, залученими до виборчого процесу, свідчать: Трамп не тільки може здійснити другу спробу скасувати вибори, які він програє, він і його союзники вже закладають основу для цього, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

За інформацією видання, Трамп прагне отримати повноваження і імунітет від переслідування, які отримує американський президент.

У разі поразки на виборах на республіканця може очікувати велика кількість судових позовів та кримінальних справ, які триватимуть усе його життя.

У матеріалі підкреслюється, що наразі ніхто точно не знає планів Трампа щодо впливу на виборчу систему у цьому році, однак аналітики видання із посиланням на законодавців, слідчих Конгресу, партійних діячів та експертів з конституційного права спрогнозували потенційний сценарій захоплення влади Трампом.

Прогнозується, що команда Трампа намагатиметься посіяти недовіру до результатів виборів за рахунок необгрунтованих або перебільшених заяв щодо масштабного шахрайства, а також шляхом судових позовів, спрямованих на зміну результатів голосування у ключових штатах.

Трамп покладатиметься на союзників та партнерів у виборчих округах, змушуючи їх чинити опір підтвердженню результатів виборів.

Він закликатиме союзників у підконтрольних Республіканській партії законодавчих органах у штатах, що вагаються, щодо призначення "альтернативних" президентських виборників.

Трамп очікує, що республіканці у Конгресі підтримають цих альтернативних виборників, або принаймні блокуватимуть кандидатури виборників від демократів.

Він також домагатиметься позбавлення опонента Камали Гарріс 270 голосів у Колегії вибірників, відправивши вибори до Палати представників, де в республіканців, найімовірніше, буде достатньо голосів.

Так, він уже розпочав чітку місію з розпалювання якомога більшої невизначеності щодо результатів виборів, стверджуючи, що єдиний спосіб програти Гарріс — це якщо демократи "шахраюватимуть".