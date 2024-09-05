Трамп не визнав свою провину у справі щодо впливу на вибори у США

Колишній президент США Дональд Трамп знову не визнав себе винним за скоригованими обвинуваченнями щодо подій штурму Капітолія у січні 2021 року, в яких йому інкримінують спробу змінити результати президентських виборів.

Трамп не визнає себе винним у справі впливу на вибори та штурму Капітолія

Дональд Трамп сьогодні не визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях у переглянутому федеральному обвинувальному акті, в якому колишнього президента США звинувачують у спробі змінити програшний результат на виборах 2020 року. Поширити

Як зазначається, Трамп не прийшов до окружного суду в окрузі Колумбія, де почалось перше слухання за новими обвинуваченнями щодо спроб вплинути на результати виборів 2020 року. Його заяву про невизнання провини передали адвокати.

Нинішні судові засідання мають на меті визначити подальший графік розгляду справи проти Трампа. Його адвокати наполягають, що слухання треба перенести на період після виборів.

Натомість обвинувачення на чолі зі спецпрокурором Міністерства юстиції США Джеком Смітом вважає, що справу можна розглянути у прискореному порядку.

Затримка у слуханнях та зміна обвинувального акту пов’язана з тим, що Верховний суд США тривалий час розглядав клопотання адвокатів Трампа щодо визначення меж президентського імунітету. Поширити

У липні суд ухвалив рішення, яке вперше встановило такі межі юридично, звільнюючи першу особу у США від відповідальності за низку дій, які він або вона вчиняють у силу посадових обов’язків.

Справа про штурм Капітолія: що відомо

6 січня 2021 року після закликів Трампа відновити справедливість та повернути «вкрадені вибори» натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США.

Під час цих подій загинули п’ятеро осіб, сотні постраждали.

Після цього правоохоронні органи висунули офіційні обвинувачення понад 1,2 тис учасників штурму. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.