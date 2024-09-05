Трамп не признал свою вину по делу о влиянии на выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп вновь не признал себя виновным по скорректированным обвинениям по поводу событий штурма Капитолия в январе 2021 года, в которых ему инкриминируют попытку изменить результаты президентских выборов.

Трамп не признает себя виновным в деле влияния на выборы и штурме Капитолия

Дональд Трамп сегодня не признал себя виновным в уголовных обвинениях в пересмотренном федеральном обвинительном акте, в котором бывший президент США обвиняется в попытке изменить проигрышный результат на выборах 2020 года. Поделиться

Как отмечается, Трамп не пришел в окружной суд в округе Колумбия, где началось первое слушание по новым обвинениям по поводу попыток повлиять на результаты выборов 2020 года. Его заявление о непризнании вины передали адвокаты.

Нынешние судебные заседания призваны определить дальнейший график рассмотрения дела против Трампа. Его адвокаты настаивают, что слушания следует перенести на период после выборов.

Обвинение во главе со спецпрокурором Министерства юстиции США Джеком Смитом считает, что дело можно рассмотреть в ускоренном порядке.

Задержка в слушаниях и изменение обвинительного акта связано с тем, что Верховный суд США долгое время рассматривал ходатайство адвокатов Трампа по поводу определения границ президентского иммунитета. Поделиться

В июле суд принял решение, впервые установившее такие границы юридически, освобождая первое лицо в США от ответственности за ряд действий, которые он или она совершает в силу должностных обязанностей.

Дело о штурме Капитолия: что известно

6 января 2021 года после призывов Трампа восстановить справедливость и вернуть «украденные выборы» толпа двинулась на штурм здания Конгресса США.

Во время этих событий погибли пять человек, сотни пострадали.

После этого правоохранительные органы выдвинули официальные обвинения более 1,2 тыс. участников штурма. В Палате представителей был сформирован специальный комитет, расследовавший эти события.