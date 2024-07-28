Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сделал довольно странное и непонятное заявление во время выступления на саммите христиан-консерваторов Turning Point Action в Вест-Палм-Бич в штате Флорида.

Что известно о новом громком и провокационном заявлении Трампа

В частности, Трамп заявил, что если присутствующие поддержат его на президентских выборах в ноябре этого года, им вроде бы не нужно будет больше голосовать на следующих выборах.

Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы так хорошо все отрегулируем, что вам не придется голосовать, – заявил Трамп. Поделиться

Дональд Трамп

При этом представители его предвыборного штаба и республиканцы не смогли объяснить, что он имел в виду.

По словам спикера Трампа Стивена Ченга, тот имел в виду важность объединения страны.

По его словам, именно сложившийся в стране политический климат привел к расколу и к покушению на убийство Трампа.

Представитель предвыборного штаба Джейсор Гаррис также не стал прямо отвечать на высказывания Трампа о том, почему христианам не нужно будет голосовать.

Вместо этого он назвал речь Трампа "странной" и "устаревшей".

Какие негативные последствия может вызвать победа Трампа на выборах в США

По информации журналистов издания The Times, второй президентский срок Трампа в США может угрожать всей нынешней системе мировой торговли, поскольку в случае победы республиканец, скорее всего, введет тарифы в размере не менее 60% на импорт из Китая и 10% из других стран.

Авторы материала также подчеркивают, что обещания Трампа снизить корпоративные налоги в США с 35% до 15% невыполнимы.

Объясняется, что доходность государственных облигаций составляет не более 4%, а дефицит госбюджета сохраняется на уровне около 7% в условиях постоянного роста государственного долга.

Большая часть представителей Республиканской партии, скорее всего, будет выступать против планов Трампа по снижению корпоративных налогов.

Ведь такое решение может еще больше усугубить сложные финансовые перспективы США.

Авторы материала предполагают, что наибольшее влияние предполагаемое президентство Трампа может оказать на оборонную сферу США и партнеров по НАТО.

При этом при президентстве Трампа он может побуждать Украину к территориальным уступкам России ради урегулирования развязанной Кремлем преступной войны.

При Трампе также существует риск начала войны между Китаем и США вокруг Тайваня.