Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зробив досить дивну і незрозумілу заяву під час виступу на саміті християн-консерваторів Turning Point Action у Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.

Що відомо про нову гучну та провокаційу заяву Трампа

Зокрема, Трамп заявив, що якщо присутні підтримають його на президентських виборах у листопаді цього року, їм нібито не потрібно більше буде голосувати на наступних виборах.

Через чотири роки вам не доведеться голосувати знову. Ми так добре все відрегулюємо, що вам не доведеться голосувати, - заявив Трамп. Поширити

Дональд Трамп

При цьому представники його передвиборчого штабу та республіканці не змогли пояснити, що саме він мав на увазі.

За словами речника Трампа Стівена Ченга, той мав на увазі важливість об'єднання країни.

За його словами, саме політичний клімат, що склався в країні, призвів до розколу і до замаху на вбивство Трампа.

Представник передвиборчого штабу Джейсор Гарріс також не став прямо відповідати на висловлювання Трампа про те, чому християнам не потрібно буде голосувати.

Натомість він назвав промову Трампа "дивною" і "застарілою".

Які негативні наслідки може викликати перемога Трампа на виборах в США

За інформацією журналістів видання The Times, другий президентський термін Трампа у США може загрожувати всій нинішній системі світової торгівлі, оскільки у разі перемоги республіканець, скоріш за все, запровадить тарифи в розмірі щонайменше 60% на імпорт з Китаю і 10% з інших країн.

Автори матеріалу також підкреслюють, що обіцянки Трампа знизити корпоративні податки у США з 35% до 15% нездійсненні.

Пояснюється, що прибутковість державних облігацій становить трохи більше 4%, а дефіцит держбюджету зберігається на рівні близько 7% в умовах постійного зростання державного боргу.

Тож більша частина представників Республіканської партії, скоріш за все, виступатиме проти планів Трампа щодо зниження корпоративних податків.

Адже таке рішення може ще більше погіршити складні фінансові перспективи США.

Автори матеріалу припускають, що найбільший вплив ймовірне президентство Трампа може мати на оборонну сферу США та партнерів по НАТО.

При цьому за президентства Трампа він може спонукати Україну до територіальних поступок Росії заради врегулювання розв’язаної Кремлем злочинної війни.

За Трампа також існує ризик початку війни між Китаєм та США навколо Тайваню.