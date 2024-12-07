Неизвестные злоумышленники устроили поджог небольшой транспортной компании из города Осс в Нидерландах, работающей на рынке транспортных перевозок уже около 90 лет.

Что известно о масштабном поджоге автопарка небольшой транспортной компании из Нидерландов

Отмечается, что инцидент произошел в последние выходные ноября, около двух часов ночи по местному времени.

По информации местных журналистов, в нескольких местах одновременно вспыхнули четыре фуры с полуприцепами.

Речь идет о недавно приобретенных компанией грузовика DAF последнего поколения и двух несколько более старых грузовиках ранних лет поколения Евро 6.

Кроме них загорелся один полуприцеп.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пожар, однако за это время грузовики и полуприцепы успели полностью сгореть.

Однако после того, как огонь удалось обуздать, выяснилось, что злоумышленники подожгли несколько грузовиков внутри цехового зала.

К счастью две машины удалось спасти только благодаря тому, что пожарные вовремя сели за руль и отогнали технику в безопасное место.

Огонь также начал угрожать соседним складским и офисным зданиям.

Там отдыхали несколько сотрудников. Их вовремя вывели, обошлось без пострадавших.

Что известно о вероятных версиях поджога

С помощью камер наблюдения следователи установили, что вскоре после начала пожара двое мужчин перепрыгнули через забор компании и скрылись.

Ключевой версией, которую рассматривают правоохранители, есть попытка вытеснить небольшую транспортную компанию с рынка противоправными путями.

Следователи констатируют, что в последние годы в Нидерландах подобных поджогов становится больше. Еще не утихает история с очередным поджог грузовиков в депо, едва не закончившийся трагедией. Там злоумышленники подожгли транспортное средство, в котором находился водитель.