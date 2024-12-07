Злоумышленники устроили масштабный поджог автопарка в Нидерландах — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Злоумышленники устроили масштабный поджог автопарка в Нидерландах — видео

В Нидерландах неизвестные подожгли автопарк
Читати українською
Источник:  online.ua

Неизвестные злоумышленники устроили поджог небольшой транспортной компании из города Осс в Нидерландах, работающей на рынке транспортных перевозок уже около 90 лет.

Главные тезисы

  • Неизвестные злоумышленники устроили масштабный поджог небольшой транспортной компании в Нидерландах, повредив грузовики и полуприцепы.
  • Правоохранительные органы предполагают, что поджог связан с попыткой вытеснения компании с рынка.
  • Инцидент произошел ночью, пожарные оперативно вмешались и предотвратили распространение огня на соседние здания.
  • Следователи установили на видеозаписи двух мужчин, поджоги транспортных средств в Нидерландах становятся все чаще, поддерживая версию о вытеснении компаний с рынка.
  • Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, поднимая вопросы безопасности бизнеса и необходимости принятия мер по предотвращению подобных ситуаций.

Что известно о масштабном поджоге автопарка небольшой транспортной компании из Нидерландов

Отмечается, что инцидент произошел в последние выходные ноября, около двух часов ночи по местному времени.

По информации местных журналистов, в нескольких местах одновременно вспыхнули четыре фуры с полуприцепами.

Речь идет о недавно приобретенных компанией грузовика DAF последнего поколения и двух несколько более старых грузовиках ранних лет поколения Евро 6.

Кроме них загорелся один полуприцеп.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пожар, однако за это время грузовики и полуприцепы успели полностью сгореть.

Однако после того, как огонь удалось обуздать, выяснилось, что злоумышленники подожгли несколько грузовиков внутри цехового зала.

К счастью две машины удалось спасти только благодаря тому, что пожарные вовремя сели за руль и отогнали технику в безопасное место.

Огонь также начал угрожать соседним складским и офисным зданиям.

Там отдыхали несколько сотрудников. Их вовремя вывели, обошлось без пострадавших.

Что известно о вероятных версиях поджога

С помощью камер наблюдения следователи установили, что вскоре после начала пожара двое мужчин перепрыгнули через забор компании и скрылись.

Ключевой версией, которую рассматривают правоохранители, есть попытка вытеснить небольшую транспортную компанию с рынка противоправными путями.

Следователи констатируют, что в последние годы в Нидерландах подобных поджогов становится больше. Еще не утихает история с очередным поджог грузовиков в депо, едва не закончившийся трагедией. Там злоумышленники подожгли транспортное средство, в котором находился водитель.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
СБУ
Поджигал ТЦК в Одесской области. СБУ задержала российского агента
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования
Выборы президента США. В двух штатах подожгли ящики для голосования
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Хотели поджечь вертолет и электроподстанцию. СБУ задержала троих агентов российских спецслужб
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?