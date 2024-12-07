Неизвестные злоумышленники устроили поджог небольшой транспортной компании из города Осс в Нидерландах, работающей на рынке транспортных перевозок уже около 90 лет.
Главные тезисы
- Неизвестные злоумышленники устроили масштабный поджог небольшой транспортной компании в Нидерландах, повредив грузовики и полуприцепы.
- Правоохранительные органы предполагают, что поджог связан с попыткой вытеснения компании с рынка.
- Инцидент произошел ночью, пожарные оперативно вмешались и предотвратили распространение огня на соседние здания.
- Следователи установили на видеозаписи двух мужчин, поджоги транспортных средств в Нидерландах становятся все чаще, поддерживая версию о вытеснении компаний с рынка.
- Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, поднимая вопросы безопасности бизнеса и необходимости принятия мер по предотвращению подобных ситуаций.
Что известно о масштабном поджоге автопарка небольшой транспортной компании из Нидерландов
Отмечается, что инцидент произошел в последние выходные ноября, около двух часов ночи по местному времени.
По информации местных журналистов, в нескольких местах одновременно вспыхнули четыре фуры с полуприцепами.
Речь идет о недавно приобретенных компанией грузовика DAF последнего поколения и двух несколько более старых грузовиках ранних лет поколения Евро 6.
Кроме них загорелся один полуприцеп.
Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пожар, однако за это время грузовики и полуприцепы успели полностью сгореть.
Однако после того, как огонь удалось обуздать, выяснилось, что злоумышленники подожгли несколько грузовиков внутри цехового зала.
К счастью две машины удалось спасти только благодаря тому, что пожарные вовремя сели за руль и отогнали технику в безопасное место.
Огонь также начал угрожать соседним складским и офисным зданиям.
Там отдыхали несколько сотрудников. Их вовремя вывели, обошлось без пострадавших.
Что известно о вероятных версиях поджога
С помощью камер наблюдения следователи установили, что вскоре после начала пожара двое мужчин перепрыгнули через забор компании и скрылись.
Ключевой версией, которую рассматривают правоохранители, есть попытка вытеснить небольшую транспортную компанию с рынка противоправными путями.
Следователи констатируют, что в последние годы в Нидерландах подобных поджогов становится больше. Еще не утихает история с очередным поджог грузовиков в депо, едва не закончившийся трагедией. Там злоумышленники подожгли транспортное средство, в котором находился водитель.
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