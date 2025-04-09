Правоохоронці затримали ще 13 агентів ФСБ за підпали авто ЗСУ і енергооб’єктів

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 13 поплічників ФСБ, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Основними цілями фігурантів були енергооб’єкти “Укрзалізниці” та військові авто Сил оборони.
Головні тези:
- Правоохоронці затримали 13 агентів ФСБ, які підпалювали енергооб’єкти Укрзалізниці та авто Збройних Сил України.
- Зловмисники розгортали підпали у різних регіонах України, спричиняючи серйозні матеріальні збитки.
- Учителі та підлітки були причетні до злочинних дій, які організувала куратор з ФСБ, їм загрожує довічне ув’язнення.
Правоохоронці затримали 13 агентів ФСБ за підпали
Так, на Вінниччині затримано двох іноземних диверсантів ФСБ, які для вчинення підпалів прибули до нашої держави із сусідньої європейської країни.
Одного з фігурантів затримали під час намагання використати легкозаймисту суміш для підпалу енергооб’єкта. Іншого, — коли прямував до місця запланованої диверсії.
Ще двоє — 16-річні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта.
У Запоріжжі затримано місцевого безробітного, який спалив позашляховик Сил оборони, а потім намагався знищити електропідстанцію на залізничній лінії південного регіону.
У Дарницькому районі Києва затримано ще двох фігурантів. Ними виявилися 18-річні наркозалежні, які за вказівкою куратора з фсб підпалили релейну шафу столичної залізниці.
Ще 4-м підпалювачам із Київщини, яких СБУ затримала декілька тижнів тому, додатково повідомлено про нову підозру. Їхні дії докваліфіковано як диверсія, вчинена у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану.
За всіма викритими фактами під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів.
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