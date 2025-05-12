Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве
Категория
Мир
Дата публикации

Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Дональд Туск
Туск
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедший в мае мае масштабный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был следствием поджога, организованного российскими спецслужбами.

Главные тезисы

  • Дональд Туск заявил о том, что пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве был следствием поджога, организованного российскими спецслужбами.
  • Следствие установило, что инцидент был инициирован по указанию из Москвы, и некоторые причастные лица уже задержаны.
  • Пожар в торговом центре Marywilska охватил значительную площадь, вызвав угрозу обрушения конструкции здания.

Российские спецслужбы подожгли ТЦ в Варшаве

Об этом Дональд Туск написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Туска, следствие установило, что именно поджог стал причиной инцидента, и это было сделано по указанию из Москвы. Часть причастных уже задержаны, другие — идентифицированы и объявлены в розыск.

Теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Некоторые исполнители уже задержаны, все остальные установлены и находятся в розыске. Мы найдем вас всех!

Напомним, что в ночь на 12 мая 2024 г. в Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом комплексе Marywilska 44. Огонь охватил почти все здание площадью 250×250 м. К тушению было привлечено около 200 пожарных и 50 единиц техники. По данным пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Кароля Кежковского, конструкция здания находилась под угрозой обрушения.

Позже глава правительства Польши Дональд Туск проинформировал, что польские спецслужбы задержали трех человек за попытки саботажа и диверсий в пользу России. По его словам, к пожару в торговом центре "Маривильская 44" в столице Польши могла быть причастна именно РФ.

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