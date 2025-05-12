Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедший в мае мае масштабный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был следствием поджога, организованного российскими спецслужбами.

Российские спецслужбы подожгли ТЦ в Варшаве

Об этом Дональд Туск написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Туска, следствие установило, что именно поджог стал причиной инцидента, и это было сделано по указанию из Москвы. Часть причастных уже задержаны, другие — идентифицированы и объявлены в розыск.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

Теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Некоторые исполнители уже задержаны, все остальные установлены и находятся в розыске. Мы найдем вас всех! Поделиться

Напомним, что в ночь на 12 мая 2024 г. в Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом комплексе Marywilska 44. Огонь охватил почти все здание площадью 250×250 м. К тушению было привлечено около 200 пожарных и 50 единиц техники. По данным пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Кароля Кежковского, конструкция здания находилась под угрозой обрушения.