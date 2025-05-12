Туск обвинил спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедший в мае мае масштабный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве был следствием поджога, организованного российскими спецслужбами.
Главные тезисы
- Дональд Туск заявил о том, что пожар в ТЦ Marywilska в Варшаве был следствием поджога, организованного российскими спецслужбами.
- Следствие установило, что инцидент был инициирован по указанию из Москвы, и некоторые причастные лица уже задержаны.
- Пожар в торговом центре Marywilska охватил значительную площадь, вызвав угрозу обрушения конструкции здания.
Российские спецслужбы подожгли ТЦ в Варшаве
Об этом Дональд Туск написал на своей странице в социальной сети X.
По словам Туска, следствие установило, что именно поджог стал причиной инцидента, и это было сделано по указанию из Москвы. Часть причастных уже задержаны, другие — идентифицированы и объявлены в розыск.
We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!— Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025
Напомним, что в ночь на 12 мая 2024 г. в Варшаве вспыхнул масштабный пожар в торговом комплексе Marywilska 44. Огонь охватил почти все здание площадью 250×250 м. К тушению было привлечено около 200 пожарных и 50 единиц техники. По данным пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Кароля Кежковского, конструкция здания находилась под угрозой обрушения.
Позже глава правительства Польши Дональд Туск проинформировал, что польские спецслужбы задержали трех человек за попытки саботажа и диверсий в пользу России. По его словам, к пожару в торговом центре "Маривильская 44" в столице Польши могла быть причастна именно РФ.
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