"Парад стыда". Туск резко высказался о 9 мая в Москве

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 мая подверг резкой критике военный парад, который состоялся в Москве по случаю 9 Мая. По его мнению, это мероприятие было "парадом стыда, организованным агрессором".

Туск подверг резкой критике парад Путина в Москве

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.

Туск подчеркнул особое значение этой встречи в Киеве, состоявшейся 80 лет спустя после завершения Второй мировой войны.

Возможность встречи здесь в Киеве через 80 лет после завершения Второй мировой войны имеет огромное значение, особое значение. Польша с первых часов агрессии России против Украины поддерживает украинский народ, украинское государство, президента Зеленского изо всех сил. Мы народы, у которых постоянно в памяти огромные жертвы, ужасные жертвы, которые мы понесли во время Второй мировой войны. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Туск напомнил, что победа над фашистской Германией не дала свободы ни украинцам, ни полякам.

Мы ждали настоящую свободу и независимость долгие годы. Мы были готовы бороться за свободу и независимость. Сегодня Украина платит снова высшую цену, цену крови, за те же ценности, за свободу и независимость, но она не сегодня сама.

На контрасте с этим Дональд Туск назвал события 9 мая в Москве "парадом стыда, организованным агрессором".

Вчера в Москве состоялся парад стыда, организованный агрессором. В Москве снова звучали брутальные слова, полные агрессии и вражды. Поделиться

В противоположность этому польский премьер поставил встречу Коалиции желающих, которая состоялась сегодня в Киеве, где мировые лидеры говорили именно о мире.