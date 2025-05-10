"Парад стыда". Туск резко высказался о 9 мая в Москве
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Политика
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"Парад стыда". Туск резко высказался о 9 мая в Москве

Туск
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Источник:  Эспрессо

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 мая подверг резкой критике военный парад, который состоялся в Москве по случаю 9 Мая. По его мнению, это мероприятие было "парадом стыда, организованным агрессором".

Главные тезисы

  • Дональд Туск выразил критику в адрес 9 мая в Москве, называя парад “парадом стыда”.
  • Польша поддерживает Украину в конфликте с Россией, подчеркивая важность мира и независимости.
  • Туск напомнил об огромных жертвах народов во время Второй мировой войны и отметил необходимость мира и прекращения огня.

Туск подверг резкой критике парад Путина в Москве

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.

Туск подчеркнул особое значение этой встречи в Киеве, состоявшейся 80 лет спустя после завершения Второй мировой войны.

Возможность встречи здесь в Киеве через 80 лет после завершения Второй мировой войны имеет огромное значение, особое значение. Польша с первых часов агрессии России против Украины поддерживает украинский народ, украинское государство, президента Зеленского изо всех сил. Мы народы, у которых постоянно в памяти огромные жертвы, ужасные жертвы, которые мы понесли во время Второй мировой войны.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Туск напомнил, что победа над фашистской Германией не дала свободы ни украинцам, ни полякам.

Мы ждали настоящую свободу и независимость долгие годы. Мы были готовы бороться за свободу и независимость. Сегодня Украина платит снова высшую цену, цену крови, за те же ценности, за свободу и независимость, но она не сегодня сама.

На контрасте с этим Дональд Туск назвал события 9 мая в Москве "парадом стыда, организованным агрессором".

Вчера в Москве состоялся парад стыда, организованный агрессором. В Москве снова звучали брутальные слова, полные агрессии и вражды.

В противоположность этому польский премьер поставил встречу Коалиции желающих, которая состоялась сегодня в Киеве, где мировые лидеры говорили именно о мире.

Днем позже. Киев. Встреча нашей четверки с президентом Зеленским. Встреча, результатом которой является призыв к миру. До немедленного, с понедельника, безусловного прекращения огня. Встреча, которая состоялась в Киеве, бомбардированном, уничтоженном, атакованном агрессором. И именно отсюда исходят слова о необходимости прекращения огня, о скорейших переговорах о постоянном справедливом мире. И это слова, которые взял в сердце весь свободный мир.

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