"Парад стыда". Туск резко высказался о 9 мая в Москве

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 мая подверг резкой критике военный парад, который состоялся в Москве по случаю 9 Мая. По его мнению, это мероприятие было "парадом стыда, организованным агрессором".
Главные тезисы
- Дональд Туск выразил критику в адрес 9 мая в Москве, называя парад “парадом стыда”.
- Польша поддерживает Украину в конфликте с Россией, подчеркивая важность мира и независимости.
- Туск напомнил об огромных жертвах народов во время Второй мировой войны и отметил необходимость мира и прекращения огня.
Туск подверг резкой критике парад Путина в Москве
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи Коалиции желающих.
Туск подчеркнул особое значение этой встречи в Киеве, состоявшейся 80 лет спустя после завершения Второй мировой войны.
Туск напомнил, что победа над фашистской Германией не дала свободы ни украинцам, ни полякам.
Мы ждали настоящую свободу и независимость долгие годы. Мы были готовы бороться за свободу и независимость. Сегодня Украина платит снова высшую цену, цену крови, за те же ценности, за свободу и независимость, но она не сегодня сама.
На контрасте с этим Дональд Туск назвал события 9 мая в Москве "парадом стыда, организованным агрессором".
В противоположность этому польский премьер поставил встречу Коалиции желающих, которая состоялась сегодня в Киеве, где мировые лидеры говорили именно о мире.
Днем позже. Киев. Встреча нашей четверки с президентом Зеленским. Встреча, результатом которой является призыв к миру. До немедленного, с понедельника, безусловного прекращения огня. Встреча, которая состоялась в Киеве, бомбардированном, уничтоженном, атакованном агрессором. И именно отсюда исходят слова о необходимости прекращения огня, о скорейших переговорах о постоянном справедливом мире. И это слова, которые взял в сердце весь свободный мир.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-