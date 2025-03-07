Туск анонсировал общевоенную подготовку для каждого поляка

Власти Польши 7 февраля прямо показали, что мирное небо над Польшей уже окончательно не станет безоблачным в долгосрочной перспективе.
Главные тезисы
- Президент Польши предлагает закрепить оборонные расходы на уровне не менее 4% ВВП как конституционную норму.
- План обеспечения общевоенной подготовки для каждого поляка должен быть реализован до конца года.
- Польша рассматривает возможность расширения ядерного арсенала Европы по предложению Франции.
В Польше готовятся к пессимистическому сценарию
Президент Польши Анджей Дуда предложил конституционно закрепить оборонные расходы на уровне не менее 4% ВВП. И это очень серьезные изменения, потому что это уже не ситуативное решение, поскольку даже если к власти придут условные пацифисты, то им будет необходимо иметь 2/3 голосов парламента.
Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о плане обеспечить общевойсковую подготовку для каждого поляка.
Как это сделать, то есть план мероприятий должен появиться до конца года. Для понимания объема задачи: население Польши около 38 млн. человек, из которых мужчин в возрасте от 18 до 65 лет должно быть примерно 11-12 млн. человек. Вооруженные силы численностью в 100 тысяч.
На прямой вопрос журналистов уже в коридорах парламента по ядерному вооружению, Дональд Туск заявил, что предложение Франции по распространению своего ядерного зонта на всю Европу нуждается в изучении. Ибо есть вопрос, как он будет реализован, потому что, например, как подтвердил польский премьер-министр, британцы не могут использовать свое ядерное оружие без США.
При этом Туск многократно во время выступления постоянно подчеркивал, что рассматривает архитектуру безопасности Польши как результат тесного взаимодействия и союзничества, США и Европы. А также отметил, что хочет, чтобы Польша не была оплотом, а одной из башен общей линии безопасности.
🔴 Wypowiedź premiera @DonaldTusk w #Sejm po wystąpieniu.⤵️ pic.twitter.com/KuG05MQzg3— Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 7, 2025
В то же время, пока крайне осторожные слова относительно ядерных амбиций Польши, вместе с намерением ввести тотальную военную обучение, которая является главным условием эффективной тотальной мобилизации, прямо указывают, что в Варшаве рассматривают пессимистический сценарий.