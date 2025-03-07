Туск анонсировал общевоенную подготовку для каждого поляка

В Польше готовятся к пессимистическому сценарию

Президент Польши Анджей Дуда предложил конституционно закрепить оборонные расходы на уровне не менее 4% ВВП. И это очень серьезные изменения, потому что это уже не ситуативное решение, поскольку даже если к власти придут условные пацифисты, то им будет необходимо иметь 2/3 голосов парламента.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о плане обеспечить общевойсковую подготовку для каждого поляка.

Как это сделать, то есть план мероприятий должен появиться до конца года. Для понимания объема задачи: население Польши около 38 млн. человек, из которых мужчин в возрасте от 18 до 65 лет должно быть примерно 11-12 млн. человек. Вооруженные силы численностью в 100 тысяч.

На прямой вопрос журналистов уже в коридорах парламента по ядерному вооружению, Дональд Туск заявил, что предложение Франции по распространению своего ядерного зонта на всю Европу нуждается в изучении. Ибо есть вопрос, как он будет реализован, потому что, например, как подтвердил польский премьер-министр, британцы не могут использовать свое ядерное оружие без США.

Поэтому, если мы решим это сделать, было бы хорошо быть уверенным, что именно мы решаем, когда мы можем этим воспользоваться... Сегодня понятно, что мы были бы безопаснее, если бы у нас был собственный ядерный арсенал. В любом случае, это был бы долгий путь, и по этому поводу должен быть консенсус. Это должно дать нам чувство безопасности. Дональд Туск Премьер-министр Польши

При этом Туск многократно во время выступления постоянно подчеркивал, что рассматривает архитектуру безопасности Польши как результат тесного взаимодействия и союзничества, США и Европы. А также отметил, что хочет, чтобы Польша не была оплотом, а одной из башен общей линии безопасности.

В то же время, пока крайне осторожные слова относительно ядерных амбиций Польши, вместе с намерением ввести тотальную военную обучение, которая является главным условием эффективной тотальной мобилизации, прямо указывают, что в Варшаве рассматривают пессимистический сценарий.