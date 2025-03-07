Туск анонсував загальновійськову підготовку для кожного поляка

Влада Польщі 7 лютого прямо показала, що мирне небо над Польщею вже остаточно не стане безхмарним в оглядовій довгостроковій перспективі.

У Польщі готуються до песимістичного сценарію

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував конституційно закріпити оборонні витрати на рівні не менше 4% від ВВП. І це дуже серйозні зміни, бо це вже не ситуативне рішення, бо навіть якщо до влади прийдуть умовні пацифісти, то їм буде необхідно мати 2/3 голосів парламенту.

Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив про план забезпечити загальновійськову підготовку для кожного поляка.

Як це зробити, тобто план заходів, має з'явитися до кінця року. Для розуміння обсягу задачі: населення Польщі близько 38 млн осіб, з яких чоловіків у віці від 18 до 65 років має бути приблизно 11-12 млн осіб. Збройні сили чисельністю 100 тисяч.

На пряме питання журналістів вже в коридорах парламенту щодо ядерного озброєння, Дональд Туск заявив, що пропозиція Франції щодо поширення своєї ядерної парасольки на всю Європу потребує вивчення. Бо є питання як воно буде реалізовано, бо, наприклад, як підтвердив польський прем'єр-міністр, британці не можуть використати свою ядерну зброю без США.

Тому, якщо ми вирішимо це зробити, було б добре бути впевненим, що саме ми вирішуємо, коли ми можемо цим скористатися... Сьогодні зрозуміло, що ми були б безпечнішими, якби мали власний ядерний арсенал. У будь-якому випадку це був би довгий шлях, і з цього приводу має бути консенсус. Це повинно дати нам відчуття безпеки. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

При цьому Туск багаторазово під час свого виступу постійно підкреслював, що розглядає архітектуру безпеки Польщі, як результат тісної взаємодії та союзництва, США та Європи. А також зазначив, що хоче, щоб Польще не була оплотом, а лише однією з башт загальної лінії безпеки.

Водночас поки вкрай обережні слова щодо ядерних амбіцій Польщі, разом із наміром запровадити тотальний військовий вишкіл, який є головною умовою ефективної тотальної мобілізації, прямо вказують, що у Варшаві розглядають найпесимістичніший сценарій.