Туск анонсував загальновійськову підготовку для кожного поляка

Влада Польщі 7 лютого прямо показала, що мирне небо над Польщею вже остаточно не стане безхмарним в оглядовій довгостроковій перспективі.
Головні тези:
- Президент Польщі пропонує закріпити оборонні витрати на рівні не менше 4% від ВВП, що буде конституційно закріпленою нормою.
- Уряд планує забезпечити загальновійськову підготовку для кожного поляка шляхом реалізації плану заходів до кінця року.
- Варшава розглядає можливість розширення ядерного арсеналу Європи за пропозицією Франції, що вимагає уважного вивчення та консенсусу.
У Польщі готуються до песимістичного сценарію
Президент Польщі Анджей Дуда запропонував конституційно закріпити оборонні витрати на рівні не менше 4% від ВВП. І це дуже серйозні зміни, бо це вже не ситуативне рішення, бо навіть якщо до влади прийдуть умовні пацифісти, то їм буде необхідно мати 2/3 голосів парламенту.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив про план забезпечити загальновійськову підготовку для кожного поляка.
Як це зробити, тобто план заходів, має з'явитися до кінця року. Для розуміння обсягу задачі: населення Польщі близько 38 млн осіб, з яких чоловіків у віці від 18 до 65 років має бути приблизно 11-12 млн осіб. Збройні сили чисельністю 100 тисяч.
На пряме питання журналістів вже в коридорах парламенту щодо ядерного озброєння, Дональд Туск заявив, що пропозиція Франції щодо поширення своєї ядерної парасольки на всю Європу потребує вивчення. Бо є питання як воно буде реалізовано, бо, наприклад, як підтвердив польський прем'єр-міністр, британці не можуть використати свою ядерну зброю без США.
При цьому Туск багаторазово під час свого виступу постійно підкреслював, що розглядає архітектуру безпеки Польщі, як результат тісної взаємодії та союзництва, США та Європи. А також зазначив, що хоче, щоб Польще не була оплотом, а лише однією з башт загальної лінії безпеки.
🔴 Wypowiedź premiera @DonaldTusk w #Sejm po wystąpieniu.⤵️ pic.twitter.com/KuG05MQzg3— Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 7, 2025
Водночас поки вкрай обережні слова щодо ядерних амбіцій Польщі, разом із наміром запровадити тотальний військовий вишкіл, який є головною умовою ефективної тотальної мобілізації, прямо вказують, що у Варшаві розглядають найпесимістичніший сценарій.