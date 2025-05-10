"Парад сорому". Туск різко висловився про 9 травня у Москві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 10 травня різко розкритикував військовий парад, який відбувся в Москві з нагоди 9 Травня. На його думку, цей захід був "парадом сорому, організованим агресором".

Туск різко розкритикував парад Путіна у Москві

Про це він заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих.

Туск підкреслив особливе значення цієї зустрічі в Києві, що відбулася через 80 років після завершення Другої світової війни.

Можливість зустрічі, тут, у Києві через 80 років після завершення Другої світової війни має величезне значення, особливе значення. Польща від перших годин агресії Росії проти України підтримує український народ, українську державу, президента Зеленського з усіх сил. Ми народи, які мають постійно в пам'яті величезні жертви, жахливі жертви, які ми понесли під час Другої світової війни. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Туск нагадав, що перемога над фашистською Німеччиною не дала волі ані українцям, ані полякам.

Ми чекали на справжню волю та незалежність довгі роки. Ми були готові боротися за волю і незалежність. Сьогодні Україна платить знов найвищу ціну, ціну крові, за ті самі цінності, за волю і незалежність, але вона не є сьогодні сама.

На контрасті з цим Дональд Туск назвав події 9 травня в Москві "парадом сорому, організованим агресором".

Вчора в Москві відбувся парад сорому, організований агресором. В Москві знов лунали брутальні слова, повні агресії та ворожнечі. Поширити

На противагу цьому, польський прем'єр поставив зустріч Коаліції охочих, яка відбулася сьогодні в Києві, де світові лідери говорили саме про мир.