"Парад сорому". Туск різко висловився про 9 травня у Москві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 10 травня різко розкритикував військовий парад, який відбувся в Москві з нагоди 9 Травня. На його думку, цей захід був "парадом сорому, організованим агресором".
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав парад у Москві “парадом сорому, організованим агресором", різко розкритикувавши захід.
- Підкресливши важливість зустрічі в Києві, Туск висловив підтримку українському народові та президенту Зеленському в контексті боротьби за волю та незалежність.
Туск різко розкритикував парад Путіна у Москві
Про це він заявив під час пресконференції в Києві після зустрічі Коаліції охочих.
Туск підкреслив особливе значення цієї зустрічі в Києві, що відбулася через 80 років після завершення Другої світової війни.
Туск нагадав, що перемога над фашистською Німеччиною не дала волі ані українцям, ані полякам.
Ми чекали на справжню волю та незалежність довгі роки. Ми були готові боротися за волю і незалежність. Сьогодні Україна платить знов найвищу ціну, ціну крові, за ті самі цінності, за волю і незалежність, але вона не є сьогодні сама.
На контрасті з цим Дональд Туск назвав події 9 травня в Москві "парадом сорому, організованим агресором".
На противагу цьому, польський прем'єр поставив зустріч Коаліції охочих, яка відбулася сьогодні в Києві, де світові лідери говорили саме про мир.
Днем пізніше. Київ. Зустріч нашої четвірки з президентом Зеленським. Зустріч, результатом якої є заклик до миру. До негайного, з понеділка, безумовного припинення вогню. Зустріч, яка відбулась у Києві, бомбардованому, нищеному, атакованому агресором. І саме звідси йдуть слова про необхідність припинення вогню, про якнайшвидші переговори про постійний справедливий мир. І це слова, які взяв до серця весь вільний світ.
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