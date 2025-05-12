Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі ТЦ у Варшаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska у Варшаві, що сталася торік у травні, була наслідком підпалу, організованого російськими спецслужбами.

Російські спецслужби підпалили ТЦ у Варшаві — Туск

Про це Дональд Туск написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За словами Туска, слідство встановило, що саме підпал став причиною інциденту, і це було зроблено за вказівкою з Москви. Частину причетних вже затримано, інших — ідентифіковано та оголошено в розшук.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа в торговому центрі Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Деяких виконавців уже затримано, всі інші встановлені та перебувають у розшуку. Ми знайдемо вас усіх! Поширити

Нагадаємо, що у ніч на 12 травня 2024 року у Варшаві спалахнула масштабна пожежа в торговому комплексі Marywilska 44. Вогонь охопив майже всю будівлю площею 250×250 м. До гасіння було залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки. За даними речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Кароля Кєжковського, конструкція будівлі перебувала під загрозою обвалу.