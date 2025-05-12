Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі ТЦ у Варшаві
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Туск звинуватив спецслужби РФ у підпалі ТЦ у Варшаві

Дональд Туск
Туск
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа у торговому центрі Marywilska у Варшаві, що сталася торік у травні, була наслідком підпалу, організованого російськими спецслужбами.

Головні тези:

  • Прем’єр-міністр Польщі звинуватив російські спецслужби у підпалі торгового центру в Варшаві.
  • Слідство встановило, що пожежа у торговому центрі Marywilska була результатом підпалу за вказівкою з Москви.
  • Частина причетних до підпалу вже затримана, інших оголошено в розшук.

Російські спецслужби підпалили ТЦ у Варшаві — Туск

Про це Дональд Туск написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За словами Туска, слідство встановило, що саме підпал став причиною інциденту, і це було зроблено за вказівкою з Москви. Частину причетних вже затримано, інших — ідентифіковано та оголошено в розшук.

Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа в торговому центрі Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Деяких виконавців уже затримано, всі інші встановлені та перебувають у розшуку. Ми знайдемо вас усіх!

Нагадаємо, що у ніч на 12 травня 2024 року у Варшаві спалахнула масштабна пожежа в торговому комплексі Marywilska 44. Вогонь охопив майже всю будівлю площею 250×250 м. До гасіння було залучено близько 200 пожежників і 50 одиниць техніки. За даними речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Кароля Кєжковського, конструкція будівлі перебувала під загрозою обвалу.

Згодом глава уряду Польщі Дональд Туск поінформував, що польські спецслужби затримали трьох людей за спроби саботажу і диверсій на користь Росії. За його словами, до пожежі у торговому центрі "Маривільська 44" у столиці Польщі могла бути причетна саме РФ.

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