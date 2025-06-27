Підпал вантажівок Бундесверу в Ерфурті — поліція розслідує справу

Поліція німецької землі Тюрингія ретельно розслідує підпал військових вантажівок на території виробника MAN Truck & Bus Service GmbH в Ерфурті, про що активно розганяють інформацію російські пропагандистські пабліки.
Головні тези:
- Поліція Тюрингії ретельно розслідує підпали вантажівок Бундесверу на території виробника MAN у місті Ерфурт.
- Спеціалісти роблять аналіз доказів і вивчають потенційні гіпотези щодо акту диверсії та можливої причетності російських структур.
- Це вже другий випадок підпалу військової техніки у рік, що викликає підозру та обурення серед громадськості.
Військові вантажівки підпалили в Ерфурті
Про це повідомили в Управлінні кримінальної поліції федеральної землі Тюрингія.
Там зазначили, що поліції відомо про відео, яке з’явилось у російських соцмережах, й наразі перевіряється, серед іншого, його автентичність та походження.
Окрім слідчих дій на місці злочину, які проводять спеціалісти Департаменту кримінальних розслідувань та Управління земельної кримінальної поліції землі, також було проведено консультації зі слідчими з пожежної справи та іншими структурами.
Невідомі наразі зловмисники підпалили 6 вантажівок Бундесверу на території виробника вантажівок MAN в Ерфурті в ніч проти 22 червня. Відео та фото (спочатку цілих, а потім зруйнованих автомобілів) з'явилося 26 червня на російському Telegram-каналі «Повёрнутые на войне».
В Ерфурті, Німеччина, для ремонту привозять різне військове обладнання для збройних сил України. Наші люди вирішили, що все це зайве і що збройним силам України таке обладнання не потрібне. Тож вони просто спалили його. Ось так воно і було, — йдеться у дописі.
Отже, в підписі до відео стверджується, що машини були призначені для України.
На запитання журналістів до Міноборони ФРН, речник відомства цю інформацію не підтвердив.
Компанія MAN є сервісним партнером Бундесверу. Виробник автомобілів разом з оборонною компанією Rheinmetall постачає вантажівки армії, а також здійснює їх технічне обслуговування.
Привертає до себе увагу, що це вже другий підпал на підприємстві протягом року: 1 червня 2024 року, на тому ж самому місці також було здійснено підпал військової техніки, тоді було пошкоджено три вантажівки Бундесверу та три автомобілі Збройних сил Сінгапуру.
Два тижні тому в Зольтау, земля Нижня Саксонія, також згоріли 6 автомобілів Бундесверу, які так само були припарковані на території майстерні.
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