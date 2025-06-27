Підпал вантажівок Бундесверу в Ерфурті — поліція розслідує справу

Поліція німецької землі Тюрингія ретельно розслідує підпал військових вантажівок на території виробника MAN Truck & Bus Service GmbH в Ерфурті, про що активно розганяють інформацію російські пропагандистські пабліки.

Військові вантажівки підпалили в Ерфурті

Про це повідомили в Управлінні кримінальної поліції федеральної землі Тюрингія.

Там зазначили, що поліції відомо про відео, яке з’явилось у російських соцмережах, й наразі перевіряється, серед іншого, його автентичність та походження.

Окрім слідчих дій на місці злочину, які проводять спеціалісти Департаменту кримінальних розслідувань та Управління земельної кримінальної поліції землі, також було проведено консультації зі слідчими з пожежної справи та іншими структурами.

Аналіз доказів триває. Наразі потенційні гіпотези розглядаються в усіх напрямках, і ми вже розпочали відповідні слідчі заходи. Тривають контакти та обмін інформацією по всій країні з усіма відповідними органами безпеки, зокрема щодо аналогічних інцидентів у Німеччині, — зазначили в Управлінні та зауважили, що інформацію про поточний стан розслідування надати наразі, поки триває слідство, не можуть. Там не відповіли на запитання щодо можливої причетності до акту диверсії російських структур. Поширити

Невідомі наразі зловмисники підпалили 6 вантажівок Бундесверу на території виробника вантажівок MAN в Ерфурті в ніч проти 22 червня. Відео та фото (спочатку цілих, а потім зруйнованих автомобілів) з'явилося 26 червня на російському Telegram-каналі «Повёрнутые на войне».

В Ерфурті, Німеччина, для ремонту привозять різне військове обладнання для збройних сил України. Наші люди вирішили, що все це зайве і що збройним силам України таке обладнання не потрібне. Тож вони просто спалили його. Ось так воно і було, — йдеться у дописі.

Отже, в підписі до відео стверджується, що машини були призначені для України.

На запитання журналістів до Міноборони ФРН, речник відомства цю інформацію не підтвердив.

Я можу спростувати, що там був матеріал для України, — зазначив речник і додав, що російська пропаганда, зрозуміло, хоче створити саме таке враження. Поширити

Компанія MAN є сервісним партнером Бундесверу. Виробник автомобілів разом з оборонною компанією Rheinmetall постачає вантажівки армії, а також здійснює їх технічне обслуговування.

Привертає до себе увагу, що це вже другий підпал на підприємстві протягом року: 1 червня 2024 року, на тому ж самому місці також було здійснено підпал військової техніки, тоді було пошкоджено три вантажівки Бундесверу та три автомобілі Збройних сил Сінгапуру.

Два тижні тому в Зольтау, земля Нижня Саксонія, також згоріли 6 автомобілів Бундесверу, які так само були припарковані на території майстерні.