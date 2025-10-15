Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Берлин выделит Украине новый пакет военной помощи более чем на 2 миллиарда евро.
Главные тезисы
- Новый пакет военной помощи Германии для Украины составляет более 2 млрд евро.
- Помощь включает системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, артиллерийские системы и другое современное вооружение.
- Планируется модернизация переданного ранее вооружения для повышения его эффективности в условиях войны.
Украина получит новый пакет помощи от Германии
Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро, — сказал Писториус.
По его словам, поддержка будет содержать:
системы противовоздушной обороны, в частности перехватчики Patriot,
радиолокационные комплексы,
артиллерийские системы с высокоточным оружием,
ракеты и боеприпасы.
Германия планирует передать две дополнительные системы ПВО IRIS-T с большим количеством управляемых ракет, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи и ручное оружие.
Писториус подчеркнул, что Германия также приступит к проекту модернизации вооружения, которое уже было передано Украине, для продления срока его эксплуатации и адаптации к условиям войны.
Он добавил, что после заседания предполагается подписать меморандум о сотрудничестве между оборонной промышленностью Украины и Германии.
