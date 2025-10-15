Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд евро
Германия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Берлин выделит Украине новый пакет военной помощи более чем на 2 миллиарда евро.

Главные тезисы

  • Новый пакет военной помощи Германии для Украины составляет более 2 млрд евро.
  • Помощь включает системы противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы, артиллерийские системы и другое современное вооружение.
  • Планируется модернизация переданного ранее вооружения для повышения его эффективности в условиях войны.

Украина получит новый пакет помощи от Германии

Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро, — сказал Писториус.

По его словам, поддержка будет содержать:

  • системы противовоздушной обороны, в частности перехватчики Patriot,

  • радиолокационные комплексы,

  • артиллерийские системы с высокоточным оружием,

  • ракеты и боеприпасы.

Германия планирует передать две дополнительные системы ПВО IRIS-T с большим количеством управляемых ракет, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи и ручное оружие.

В то же время, мы продолжим расширять сотрудничество между оборонной промышленностью Германии и Украины.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

Писториус подчеркнул, что Германия также приступит к проекту модернизации вооружения, которое уже было передано Украине, для продления срока его эксплуатации и адаптации к условиям войны.

Он добавил, что после заседания предполагается подписать меморандум о сотрудничестве между оборонной промышленностью Украины и Германии.

