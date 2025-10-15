Атаки українських дронів рекордно обвалили експорт нафтопродуктів РФ

Експорт нафтопродуктів з Російської Федерації у першій декаді жовтня продовжив падіння, оновивши антирекорд щонайменше з початку 2022 року.

Експорт російської нафти побив антирекорд у жовтні

За перші десять днів жовтня РФ відправляла морем у середньому 1,88 мільйона барелів нафтопродуктів, що стало найнижчим показником щонайменше з початку 2022 року.

Зниження експорту нафтопродуктів — наслідок результативних ударів українських дронів по російських НПЗ.

Падіння експорту нафтопродуктів з Росії триває з вересня. За підсумками першого місяця осені він впав до найнижчого рівня з 2020 року через ті ж таки удари українських дронів, повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Як зазначається у звіті, у вересні Росія відправляла щоденно на зовнішні ринки 2,4 мільйона барелів нафтопродуктів, що на 170 тисяч барелів менше, ніж у серпні — переважно за рахунок скорочення постачання газойлю та мазуту. Поширити

Постійні атаки на російську енергетичну інфраструктуру призвели до скорочення переробки російської нафти приблизно на 500 000 барелів на добу, що призвело до дефіциту палива на внутрішньому ринку та зниження експорту продуктів.

Рекордне зниження експорту нафтопродуктів вдарило і по експортній виручці російських нафтовиків, попри зростання експорту сирого "чорного золота".

200-мільйонне зростання доходів від експорту сирої нафти було більш ніж компенсоване падінням експорту нафтопродуктів на 440 мільйонів доларів.

Крім цього, за даними агентства, на початку жовтня дисконт до північноморського еталону Brent російської нафти марки Urals перевищив 13 доларів за барель, що є найбільшим показником з травня. Тобто, вартість російської сировини у жовтні, виходячи з котирувань нафти марки Brent, за даними порталу Іnvesting, падала нижче 50 доларів за барель.