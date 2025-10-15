Атаки украинских дронов рекордно обрушили экспорт нефтепродуктов РФ
Атаки украинских дронов рекордно обрушили экспорт нефтепродуктов РФ

Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Экспорт нефтепродуктов из Российской Федерации в первой декаде октября продолжил падение, обновив антирекорд, по меньшей мере, с начала 2022 года.

Главные тезисы

  • Атаки украинских дронов стали причиной рекордного падения экспорта нефтепродуктов из РФ.
  • Снижение переработки нефти ведет к дефициту топлива на внутреннем рынке и снижению экспорта продуктов.
  • Экспорт российской нефти падает, несмотря на увеличение экспорта сырой нефти.

Экспорт российской нефти побил антирекорд в октябре

За первые десять дней октября РФ отправляла по морю в среднем 1,88 миллиона баррелей нефтепродуктов, что стало самым низким показателем по меньшей мере с начала 2022 года.

Снижение экспорта нефтепродуктов — следствие результативных ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Падение экспорта нефтепродуктов из России продолжается с сентября. По итогам первого месяца осени он упал до самого низкого уровня с 2020 года из-за тех же ударов украинских дронов, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Как отмечается в отчете, в сентябре Россия отправляла ежедневно на внешние рынки 2,4 миллиона баррелей нефтепродуктов, что на 170 тысяч баррелей меньше, чем в августе, преимущественно за счет сокращения поставок газойля и мазута.

Постоянные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру привели к сокращению переработки российской нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки, что привело к дефициту топлива на внутреннем рынке и снижению экспорта продуктов.

Рекордное снижение экспорта нефтепродуктов отразилось и на экспортной выручке российских нефтяников, несмотря на рост экспорта сырого "черного золота".

200-миллионный рост доходов от экспорта сырой нефти был более чем компенсирован падением экспорта нефтепродуктов на 440 миллионов долларов.

Кроме этого, по данным агентства, в начале октября дисконт к североморскому эталону Brent российской нефти марки Urals превысил 13 долларов за баррель, что является самым большим показателем с мая. То есть, стоимость российского сырья в октябре, исходя из котировок нефти марки Brent, по данным портала Investing, падала ниже 50 долларов за баррель.

Причиной рекордных скидок на российское сырье эксперты называют избыток "черного золота".

