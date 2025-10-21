ППО знешкодила 58 цілей під час комбінованого удару з боку РФ
ППО знешкодила 58 цілей під час комбінованого удару з боку РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Протягом ночі 20-21 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала атаку на Україну 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ

Цього разу дрони та ракети летіли із Брянської, Курської областей, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 70 із дронів — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що відбулося влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Наслідки атаки РФ на Харків - що відомо

