ППО знешкодила 58 цілей під час комбінованого удару з боку РФ

Протягом ночі 20-21 жовтня країна-агресорка Росія здійснювала атаку на Україну 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Сили ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
Цього разу дрони та ракети летіли із Брянської, Курської областей, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, близько 70 із дронів — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що відбулося влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
