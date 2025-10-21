Чернігів накрив тотальний блекаут внаслідок атак Росії

Чернігів — обласний центр Чернігівської області — залишився без електроенергії через постійні удари з боку країни-агресорки Росії. Місцева влада перевела критичну інфраструктуру на роботу від альтернативних джерел живлення. Місцевих мешканців закликають робити запаси води.

Чернігів занурився у блекаут

З заявою з цього приводу виступив КП "Чернігівводоканал".

Вранці 21 жовтня комунальне підприємство оголосило про критичну ситуацію, яка склалася внаслідок повного знеструмлення міста.

Шановні мешканці міста Чернігова! Ситуацію ви бачите самі — об'єкти КП "Чернігівводоканал" знеструмлені, як і все місто. Сьогодні, 21 жовтня, з 5:30 працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства від альтернативних джерел живлення.

КП "Чернігівводоканал" наголошує, що працівники комунального підприємства наразі роблять все можливе, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків.

Просимо завчасно робити запаси води, — закликали вони.

Окрім того, підприємство також анонсувало, що зранку буде організовано підвезення питної води в окремі райони міста, про що буде повідомлено додатково.