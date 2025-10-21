Чернігів накрив тотальний блекаут внаслідок атак Росії

Чернігів — обласний центр Чернігівської області — залишився без електроенергії через постійні удари з боку країни-агресорки Росії. Місцева влада перевела критичну інфраструктуру на роботу від альтернативних джерел живлення. Місцевих мешканців закликають робити запаси води.
Головні тези:
- 19 жовтня росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на території Корюківського району Чернігівщини, 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
- Вранці буде організовано підвезення питної води в окремі райони міста.
Чернігів занурився у блекаут
З заявою з цього приводу виступив КП "Чернігівводоканал".
Вранці 21 жовтня комунальне підприємство оголосило про критичну ситуацію, яка склалася внаслідок повного знеструмлення міста.
КП "Чернігівводоканал" наголошує, що працівники комунального підприємства наразі роблять все можливе, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхових будинків.
Окрім того, підприємство також анонсувало, що зранку буде організовано підвезення питної води в окремі райони міста, про що буде повідомлено додатково.
Протягом ночі 20-21 жовтня російські окупанти здійснювали атаку на Україну 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-