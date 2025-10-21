Силы обороны Украины поразили 2 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1336 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 20 октября на фронте произошло 202 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 21 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 132 200 (+1 130) человек

  • танков — 11 278 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 436 (+37) ед.

  • артиллерийских систем — 33 902 (+23) ед.

  • РСЗО — 1 524 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1229 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 (+235) ед.

  • крылатые ракеты — 3 864 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 (+134) ед.

  • специальная техника — 3 980 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 4364 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала КАБами Харьков — 9 пострадавших
Игорь Терехов
Последствия атаки РФ на Харьков - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чернигов накрыл тотальный блекаут в результате атак России
Чернигов погрузился в блекаут
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина оказалась под угрозой срыва
Путин и Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?