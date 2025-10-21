Силы обороны Украины поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1336 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 20 октября на фронте произошло 202 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 21 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 132 200 (+1 130) человек
танков — 11 278 (+8) ед.
боевых бронированных машин — 23 436 (+37) ед.
артиллерийских систем — 33 902 (+23) ед.
РСЗО — 1 524 (+0) ед.
средства ПВО — 1229 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 (+235) ед.
крылатые ракеты — 3 864 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 (+134) ед.
специальная техника — 3 980 (+0) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 4364 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе.
