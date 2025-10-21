Силы обороны Украины поразили 2 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 21 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 132 200 (+1 130) человек

танков — 11 278 (+8) ед.

боевых бронированных машин — 23 436 (+37) ед.

артиллерийских систем — 33 902 (+23) ед.

РСЗО — 1 524 (+0) ед.

средства ПВО — 1229 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 72 600 (+235) ед.

крылатые ракеты — 3 864 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 65 026 (+134) ед.

специальная техника — 3 980 (+0) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 4364 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4335 дронов-камикадзе.