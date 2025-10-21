Сили оборони України уразили два райони зосередження армії РФ
Сили оборони України уразили два райони зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 336 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 20 жовтня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 132 200 (+1 130) осіб

  • танків — 11 278 (+8) од.

  • бойових броньованих машин — 23 436 (+37) од.

  • артилерійських систем — 33 902 (+23) од.

  • РСЗВ — 1 524 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 229 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 72 600 (+235) од.

  • крилаті ракети — 3 864 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 026 (+134) од.

  • спеціальна техніка — 3 980 (+0) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.

