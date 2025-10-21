Сили оборони України уразили два райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 336 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 20 жовтня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 21 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 132 200 (+1 130) осіб
танків — 11 278 (+8) од.
бойових броньованих машин — 23 436 (+37) од.
артилерійських систем — 33 902 (+23) од.
РСЗВ — 1 524 (+0) од.
засоби ППО — 1 229 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 72 600 (+235) од.
крилаті ракети — 3 864 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 026 (+134) од.
спеціальна техніка — 3 980 (+0) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе.
