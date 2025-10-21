Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "Шахедів" — відео
Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "Шахедів" — відео

Сили безпілотних систем
СБС звітують про результати своєї роботи

Сили безпілотних систем офіційно підтвердили факт знищення 1000 російських дронів типу "Шахед". Що важливо розуміти, орієнтовна вартість знищених ворожих цілей сягає 70 млн дол.

Головні тези:

  • Українські воїни врятували тисячі життів мирних українців.
  • Такого вражаючого результату досягли оператори 412-го полку Nemesis.

СБС звітують про результати своєї роботи

Українські воїни звертають увагу на те, що 70 млн дол — це не бюджет голлівудського блокбастеру, а ціна 1000 "Шахедів", що більше ніколи не доберуться до своїх цілей.

Кожен із них міг долетіти до Парижа, Лондона або Женеви. Разом вони б зайняли площу, як два футбольних поля, — пояснюють Сили безпілотних систем.

Окрім того, вказано, що за ці кошти країна-агресорка могла б збудувати сучасну лікарню або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям.

Воїни СБС також зауважили: якщо розмістити тисячу "Шахедів" в один ряд, то утвориться ланцюг довжиною 3,5 км.

... цей 3,5-кілометровий ланцюг був перетворений на металобрухт операторами 412-го полку Nemesis, — наголошують в Силах безпілотних систем.

Детальніше про те, що означає ця цифра для України та скільки коштує терор для агресора, показано у відео:

