Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "Шахедів" — відео

Сили безпілотних систем офіційно підтвердили факт знищення 1000 російських дронів типу "Шахед". Що важливо розуміти, орієнтовна вартість знищених ворожих цілей сягає 70 млн дол.
Головні тези:
- Українські воїни врятували тисячі життів мирних українців.
- Такого вражаючого результату досягли оператори 412-го полку Nemesis.
СБС звітують про результати своєї роботи
Українські воїни звертають увагу на те, що 70 млн дол — це не бюджет голлівудського блокбастеру, а ціна 1000 "Шахедів", що більше ніколи не доберуться до своїх цілей.
Окрім того, вказано, що за ці кошти країна-агресорка могла б збудувати сучасну лікарню або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям.
Воїни СБС також зауважили: якщо розмістити тисячу "Шахедів" в один ряд, то утвориться ланцюг довжиною 3,5 км.
Детальніше про те, що означає ця цифра для України та скільки коштує терор для агресора, показано у відео:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-