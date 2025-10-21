Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "Шахедів" — відео

СБС звітують про результати своєї роботи

Українські воїни звертають увагу на те, що 70 млн дол — це не бюджет голлівудського блокбастеру, а ціна 1000 "Шахедів", що більше ніколи не доберуться до своїх цілей.

Кожен із них міг долетіти до Парижа, Лондона або Женеви. Разом вони б зайняли площу, як два футбольних поля, — пояснюють Сили безпілотних систем.

Окрім того, вказано, що за ці кошти країна-агресорка могла б збудувати сучасну лікарню або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям.

Воїни СБС також зауважили: якщо розмістити тисячу "Шахедів" в один ряд, то утвориться ланцюг довжиною 3,5 км.

... цей 3,5-кілометровий ланцюг був перетворений на металобрухт операторами 412-го полку Nemesis, — наголошують в Силах безпілотних систем.

Детальніше про те, що означає ця цифра для України та скільки коштує терор для агресора, показано у відео: