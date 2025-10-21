"Викликає огиду". Сікорський публічно присоромив команду Орбана

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський продовжує критикувати владу Угорщини, яка погодилися прийняти у себе зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Окрім того, дипломат озвучив чітке попередження главі Кремля.

Сікорський натякнув на можливий арешт Путіна

За словами очільника МЗС Польщі, він не може гарантувати того, що "незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Володимиром Путіним на борту”, якщо той який опиниться в польському повітряному просторі.

Таким чином російського диктатора дійсно можуть доправити до Міжнародного кримінального суду як підозрюваного у воєнних злочинах проти українських дітей.

Що важливо розуміти, з лютого 2022 року заборона на польоти російських літаків діє на всій території Європейського Союзу.

Саме ця неоднозначна ситуація спровокувала дискусії стосовно того, яким маршрутом Путін міг би дістатися до Угорщини.

На переконання самого Сікорського, з Росії до Угорщини Путін може дістатися, до прикладу, через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.