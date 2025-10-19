"Готовий до угоди". Ходорковський попередив про план Путіна
"Готовий до угоди". Ходорковський попередив про план Путіна

Ходорковський
Read in English
Джерело:  Sky News

На думку російського опозиціонера Михайла Ходорковського, російський диктатор Володимир Путін надсилає сигнал президенту США Дональду Трампу про готовність до мирної угоди для завершення війни проти України

Головні тези:

  • Путін бажає отримати весь Донбас, однак це вкрай небезпечно для України.
  • Опозиціонер критикує Велику Британію за втрату експертних знань про Росію.

Чого добивається Путін

Відомий опозиціонер поділився своїми враженнями від останніх телефонних перемовин російського диктатора та американського лідера.

У мене складається враження, що Путін послав Трампу сигнал про те, що він готовий до угоди. Путін хоче отримати весь Донбас, ті його частини, які він ще не окупував, — заявив Ходорковський.

На його переконання, такі територіальні “компроміси”, якщо Київ на них все-таки згодиться, — будуть використані Путіним для дестабілізації ситуації в решті України.

На тлі останніх подій російський опозиціонер також жорстко розкритикував дипломатичні можливості Великої Британії.

Він звернув увагу на те, що офіційний Лондон втратив експертні знання про Росію і не здатний ефективно впливати на Кремль чи підтримувати російську опозицію.

Саме тому він просить британське МЗС не втрачати контакт із досвідченими російськими дисидентами.

На його переконання, здійснюючи психологічний тиск на Путіна, зокрема через консолідацію опозиції, можна отримати вплив на ключові точки конфлікту.

Зупинити цю війну… було б набагато важливіше, ніж чекати ще кілька років, поки Путін піде зі сцени, — вважає Ходорковський.

