Путін пропонує Трампу "поступки" щодо України — в ЄС обурені

Як вдалося дізнатися The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін зажадав від президента США Дональда Трампа повного контролю над Донеччиною для завершення війни, натякнувши, що натомість готовий поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей.

Путін хоче отримати Донеччину задарма

Новими подробицями телефонних переговорів російського диктатора та президента США поділилися анонімні джерела.

За їхніми словами, Путін натякнув на готовність віддати частини двох інших частково захоплених областей України — Запорізької та Херсонської — в обмін на повний контроль над Донеччиною.

Що важливо розуміти, це дещо скромніша територіальна вимога, ніж та, яку глава Кремля озвучив у серпні на Алясці.

Деякі члени команди Дональда Трампа вважають це суттєвим прогресом, що рухає російсько-українську війну до завершення.

Однак європейські дипломати чітко усвідомлюють, що Київ не згодиться на таку цинічну вимогу.

Це як продати їм їхню власну ногу в обмін на нічого, — заявив один з інсайдерів у Європі. Поширити

Також є інформація про те, що посланець Трампа Стів Віткофф посилив тиск на команду Володимира Зеленського щодо здачі Донеччини під час зустрічі у п'ятницю.