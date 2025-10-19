Путин предлагает Трампу "уступки" касательно Украины — в ЕС возмущены

Как удалось узнать The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа полного контроля над Донетчиной для завершения войны, намекнув, что вместо этого готов уступить части Запорожской и Херсонской областей.

Путин хочет получить Донетчину бесплатно

Новыми подробностями телефонных переговоров российского диктатора и президента США поделились анонимные источники.

По их словам, Путин намекнул на готовность отдать части двух других частично захваченных областей Украины — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донбасом.

Что важно понимать, это более скромное территориальное требование, чем то, которое озвучил глава Кремля в августе на Аляске.

Некоторые члены команды Дональда Трампа считают это существенным прогрессом, двигающим российско-украинскую войну к завершению.

Однако европейские дипломаты четко отдают себе отчет, что Киев не согласится на такое циничное требование.

Это как продать им их ногу в обмен на ничего, — заявил один из инсайдеров в Европе. Поделиться

Также есть информация о том, что посланец Трампа Стив Виткофф усилил давление на команду Владимира Зеленского по сдаче Донетчины во время встречи в пятницу.