Путин предлагает Трампу "уступки" касательно Украины — в ЕС возмущены
Категория
Политика
Дата публикации

Путин предлагает Трампу "уступки" касательно Украины — в ЕС возмущены

Путин хочет получить Донетчину бесплатно
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа полного контроля над Донетчиной для завершения войны, намекнув, что вместо этого готов уступить части Запорожской и Херсонской областей.

Главные тезисы

  • Белый дом расценил новое требование Путина как прогресс в переговорах.
  • ЕС понимает, что Киев не согласится на подобные территориальные уступки.

Путин хочет получить Донетчину бесплатно

Новыми подробностями телефонных переговоров российского диктатора и президента США поделились анонимные источники.

По их словам, Путин намекнул на готовность отдать части двух других частично захваченных областей Украины — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донбасом.

Что важно понимать, это более скромное территориальное требование, чем то, которое озвучил глава Кремля в августе на Аляске.

Некоторые члены команды Дональда Трампа считают это существенным прогрессом, двигающим российско-украинскую войну к завершению.

Однако европейские дипломаты четко отдают себе отчет, что Киев не согласится на такое циничное требование.

Это как продать им их ногу в обмен на ничего, — заявил один из инсайдеров в Европе.

Также есть информация о том, что посланец Трампа Стив Виткофф усилил давление на команду Владимира Зеленского по сдаче Донетчины во время встречи в пятницу.

Он пытался убедить Киев, что регион преимущественно русскоязычный — и это, мол, достаточная “причина”, чтобы его отдать врагу.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия признала факт вторжения России на территорию НАТО
НАТО не может игнорировать российскую агрессию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа
Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?