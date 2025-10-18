Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа

Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что пока не получил согласия президента США Дональда Трампа по поводу передачи ракет Tomahawk для ВСУ, однако этот вопрос еще может обсуждаться в будущем.

Главные тезисы

  • Тема поставок Tomahawk для Украины окончательно не закрыта.
  • Глава государства раскрыл еще один подлый план Путина.

Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk

Украинский лидер не скрывает, что они с Трампом "говорили о дальнобойных системах", однако воздерживается от громких заявлений.

Мы решили, что не будем говорить об этом. Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему будут оставлены без ответа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как оказалось, Дональд Трамп заявил Зеленскому, что ракеты Tomahawk также нужны США, а не только Украине.

Украинский лидер подтвердил, что это позиция официального Вашингтона по состоянию на сегодня.

Но никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны работать над этим, — объяснил Владимир Зеленский.

По мнению украинского лидера, Кремль очень боится, что ВСУ все же получат Tomahawk.

Именно поэтому Путин делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Они (россияне — ред.) предпринимают разные шаги и отправляют положительные месседжи — конечно, не украинской стороне. И они делают это из-за опасений.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

