Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что пока не получил согласия президента США Дональда Трампа по поводу передачи ракет Tomahawk для ВСУ, однако этот вопрос еще может обсуждаться в будущем.
Главные тезисы
- Тема поставок Tomahawk для Украины окончательно не закрыта.
- Глава государства раскрыл еще один подлый план Путина.
Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk
Украинский лидер не скрывает, что они с Трампом "говорили о дальнобойных системах", однако воздерживается от громких заявлений.
Как оказалось, Дональд Трамп заявил Зеленскому, что ракеты Tomahawk также нужны США, а не только Украине.
Украинский лидер подтвердил, что это позиция официального Вашингтона по состоянию на сегодня.
По мнению украинского лидера, Кремль очень боится, что ВСУ все же получат Tomahawk.
Именно поэтому Путин делает все возможное, чтобы этого не произошло.
