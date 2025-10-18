Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что пока не получил согласия президента США Дональда Трампа по поводу передачи ракет Tomahawk для ВСУ, однако этот вопрос еще может обсуждаться в будущем.

Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk

Украинский лидер не скрывает, что они с Трампом "говорили о дальнобойных системах", однако воздерживается от громких заявлений.

Мы решили, что не будем говорить об этом. Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему будут оставлены без ответа. Владимир Зеленский Президент Украины

Как оказалось, Дональд Трамп заявил Зеленскому, что ракеты Tomahawk также нужны США, а не только Украине.

Украинский лидер подтвердил, что это позиция официального Вашингтона по состоянию на сегодня.

Но никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны работать над этим, — объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

По мнению украинского лидера, Кремль очень боится, что ВСУ все же получат Tomahawk.

Именно поэтому Путин делает все возможное, чтобы этого не произошло.